محافظ دمياط يناقش مخططات تطوير كورنيش البحر ومنطقة اللسان برأس البر (صور)

ترأس الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا اليوم لمناقشة المخططات النهائية لمشروعي تطوير كورنيش البحر ومنطقة اللسان بمدينة رأس البر، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، الدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، إلى جانب ممثلي الجهات الاستشارية للمشروعين، وشركة المقاولون العرب باعتبارها الجهة المنفذة لمشروع تطوير اللسان.

استكمال تطوير منطقة اللسان حتى الفنار

استعرض الاجتماع خطة استكمال أعمال التطوير في منطقة اللسان وصولًا إلى منطقة الفنار، حيث ناقش المحافظ المحاور الرئيسية للمخطط الذي أُعد وفق معايير هندسية وجمالية دقيقة تشمل إنشاء ممشى عام، ومدرجات، ومسار خاص للدراجات، مع تنفيذ أعمال تنسيق موقع متكاملة تتناسب مع الطبيعة السياحية للمنطقة.

وأكد الدكتور الشهابي خلال الاجتماع على ضرورة اختيار أنواع زراعات تتحمل الظروف المناخية بالمنطقة الساحلية لضمان استدامة المشهد الجمالي.

اجتماع محافظ دمياط لبحث تطوير شامل لكورنيش البحر برأس البر

تطوير شامل لكورنيش البحر برأس البر

وفي سياق متصل، ناقش المحافظ مخطط تطوير كورنيش البحر الذي يستهدف تحقيق نقلة نوعية في المظهر الحضاري للمدينة، من خلال إنشاء ممشى سياحي حديث، ومناطق خدمات شاطئية، ومساحات مخصصة للأنشطة الترفيهية، إلى جانب مواقع انتظار السيارات وتنسيق شامل للموقع العام.

واطلع المحافظ على الدراسات والمقايسات الإنشائية والمعمارية الخاصة بالمشروع، ووجه بضرورة تنفيذ آلية شفافة لطرح الأكشاك والكافيتريات والمطاعم على الشاطئ وفق تصميم موحد ينسجم مع الطابع العام للمدينة.

المخططات الجديدة لتطوير شامل لكورنيش البحر برأس البر

توجيهات المحافظ

اختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال قبل موسم الصيف المقبل، بما يضمن ظهور رأس البر بالشكل الحضاري الذي يليق بمكانتها كإحدى أهم المدن السياحية بمحافظة دمياط.

