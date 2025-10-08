الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

طرح فيلم Run من بطولة أماندا بلامر وسامي الشيخ نوفمبر المقبل

سامي الشيخ، فيتو
سامي الشيخ، فيتو

أعلن المخرج الألماني أوفه بول، عن الموعد الرسمي لطرح فيلم الإثارة الجديد Run، والمقرر عرضه بالتزامن في أكثر من 100 دولة حول العالم خلال شهر نوفمبر القادم.  

ويتناول الفيلم قضية المهاجرين، من خلال قصة إنسانية مؤثرة تجمع بين الدراما والتشويق، ويشارك في بطولة الفيلم كل من أماندا بلامر وسامي الشيخ وجيمس روسو وأولريش تومسن.  

كان Run  قد عُرض في سوق مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الخامسة والسبعين، حيث لاقى اهتمامًا واسعًا من النقاد وصناع السينما.  

ويضم فريق عمل الفيلم ممثلين وفنيين من أكثر من سبع جنسيات مختلفة، من بينها إنجلترا، الولايات المتحدة، إيطاليا، الدنمارك، مصر، الصومال، والمغرب.  

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من المهاجرين من دول إفريقية مختلفة يشرعون في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط نحو إيطاليا، ومع انحراف القارب عن مساره، تتصاعد حدة التوتر بين المهاجرين والمهربين، لتتحول الرحلة إلى صراع من أجل البقاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برلين السينمائى سامي الشيخ مهرجان برلين السينمائي الدولي مهرجان برلين السينمائي المخرج الألماني أوفه بول هرجان برلين السينمائي الدولي

مواد متعلقة

موعد الانتهاء من أحداث فيلم طلقني

ياسمين صبري ومعتصم النهار يتعاقدان على بطولة فيلم جديد

الأكثر قراءة

هارب من حكم بالمؤبد في قضية رشوة، التفاصيل الكاملة للقبض على رئيس حي شرق الإسكندرية

السيسي: ما حدش يقدر على مصر

مديرة مدرسة تثير الغضب، رفضت دخول طالبة إلى فصلها وأجبرتها على نظام البكالوريا (فيديو)

السيسي: أنباء مشجعة عن مفاوضات وقف الحرب بغزة وأدعو ترامب لحضور التوقيع بشرم الشيخ

ضياء داوود بعد تقديم أوراق ترشحه: نعتمد على ربنا وثقة الشعب

بعد استبعاد أحمد رسلان من ترشيحات النواب، مصادر: قيادات القبائل يطلبون من العرجاني التدخل

الداخلية تحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

8 رسائل قوية من وزير الداخلية في حفل الشرطة 2025

خدمات

المزيد

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب اليوم وهذا العيار يسجل 6154 جنيها

بعد القفزة الكبيرة، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8-10-2025

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشفاء من الشلل في المنام وعلاقته بالتوقف عن ارتكاب المعاصي

أدعية من القرآن والسنة لطلب الرزق، رددها في كل صباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 8 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads