طرح فيلم Run من بطولة أماندا بلامر وسامي الشيخ نوفمبر المقبل

أعلن المخرج الألماني أوفه بول، عن الموعد الرسمي لطرح فيلم الإثارة الجديد Run، والمقرر عرضه بالتزامن في أكثر من 100 دولة حول العالم خلال شهر نوفمبر القادم.

ويتناول الفيلم قضية المهاجرين، من خلال قصة إنسانية مؤثرة تجمع بين الدراما والتشويق، ويشارك في بطولة الفيلم كل من أماندا بلامر وسامي الشيخ وجيمس روسو وأولريش تومسن.

كان Run قد عُرض في سوق مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الخامسة والسبعين، حيث لاقى اهتمامًا واسعًا من النقاد وصناع السينما.

ويضم فريق عمل الفيلم ممثلين وفنيين من أكثر من سبع جنسيات مختلفة، من بينها إنجلترا، الولايات المتحدة، إيطاليا، الدنمارك، مصر، الصومال، والمغرب.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من المهاجرين من دول إفريقية مختلفة يشرعون في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط نحو إيطاليا، ومع انحراف القارب عن مساره، تتصاعد حدة التوتر بين المهاجرين والمهربين، لتتحول الرحلة إلى صراع من أجل البقاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.