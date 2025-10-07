الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
المركز الكاثوليكي للسينما يكرم 5 نجوم بمهرجان "جيلنا" (فيديو وصور )

المركز الكاثوليكي
المركز الكاثوليكي للسينما

كرمت إدارة مهرجان "جيلنا" بالمركز الكاثوليكي برئاسة الأب بطرس دانيال عددا من نجوم الفن، وهم  شيكو ومحمد عبد الرحمن وهنا شيحة وأحمد كمال.


كما كرمت إدارة مهرجان “جيلنا” في دورته الثانية بالمركز الكاثوليكي اسم الراحل لطفي لبيب وتسلمت أسرته الجائزة.


وأكد الأب بطرس دانيال أن  فيلم الجوكر الذي يروي سطورا من حياة  الفنان الراحل لطفي لبيب سيكون فيلم افتتاح الدورة الثانية من المهرجان.

 

 

