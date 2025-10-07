المركز الكاثوليكي للسينما يكرم 5 نجوم بمهرجان "جيلنا" (فيديو وصور )

كرمت إدارة مهرجان "جيلنا" بالمركز الكاثوليكي برئاسة الأب بطرس دانيال عددا من نجوم الفن، وهم شيكو ومحمد عبد الرحمن وهنا شيحة وأحمد كمال.



كما كرمت إدارة مهرجان “جيلنا” في دورته الثانية بالمركز الكاثوليكي اسم الراحل لطفي لبيب وتسلمت أسرته الجائزة.



وأكد الأب بطرس دانيال أن فيلم الجوكر الذي يروي سطورا من حياة الفنان الراحل لطفي لبيب سيكون فيلم افتتاح الدورة الثانية من المهرجان.

