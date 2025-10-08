باسل رحمي: تمويلات تتجاوز المليار جنيه لدعم الحرفيين والمشروعات التراثية منذ 2014

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على أن يكون معرض “تراثنا” للحرف اليدوية والتراثية منصة تسويقية كبرى ومميزة لأصحاب الحرف من مختلف محافظات الجمهورية، وخاصة محافظات الصعيد والحدودية وسيناء، باعتبار أن هذه المناطق هي الأكثر احتياجًا للدعم الفني والتسويقي الذي تقدمه الدولة.

"تراثنا" منصة تسويقية كبرى للحرفيين في جميع المحافظات

وأوضح رحمي أن معرض تراثنا في دورته السابعة المنعقدة حاليًا بمركز مصر للمعارض الدولية، يشارك به عدد كبير من الحرفيين من محافظات سوهاج، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، أسوان، حلايب وشلاتين.

وأكد أن المعرض يمثل ملتقى تسويقيًا كبيرًا يساعد أصحاب الحرف على الانتشار في السوق المحلي، واجتذاب عملاء جدد، إلى جانب تعزيز فرص النفاذ للأسواق الخارجية نظرًا للإقبال الكبير من الجمهور والزائرين من الدول العربية والإقليمية.

تمويلات وخدمات تجاوزت المليار جنيه

وأشار رحمي إلى أن دعم الجهاز لقطاع الحرف اليدوية والتراثية لا يقتصر على الخدمات الفنية والتسويقية فقط، بل يمتد إلى تقديم تمويلات متنوعة لأصحاب المشروعات والراغبين في بدء مشروعاتهم من خلال فروع الجهاز بالمحافظات.

وأضاف أن الجهاز أتاح تمويلات وخدمات غير مالية وتسويقية تجاوزت المليار جنيه منذ عام 2014 وحتى الآن، وهو ما ساعد على رفع جودة المنتجات وتميزها بالشكل الذي يشهده معرض "تراثنا" هذا العام.

