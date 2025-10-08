الأربعاء 08 أكتوبر 2025
باسل رحمي: تمويلات تتجاوز المليار جنيه لدعم الحرفيين والمشروعات التراثية منذ 2014

باسل رحمي الرئيس
باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على أن يكون معرض “تراثنا” للحرف اليدوية والتراثية منصة تسويقية كبرى ومميزة لأصحاب الحرف من مختلف محافظات الجمهورية، وخاصة محافظات الصعيد والحدودية وسيناء، باعتبار أن هذه المناطق هي الأكثر احتياجًا للدعم الفني والتسويقي الذي تقدمه الدولة.

"تراثنا" منصة تسويقية كبرى للحرفيين في جميع المحافظات

وأوضح رحمي أن معرض تراثنا في دورته السابعة المنعقدة حاليًا بمركز مصر للمعارض الدولية، يشارك به عدد كبير من الحرفيين من محافظات سوهاج، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، أسوان، حلايب وشلاتين.

وأكد أن المعرض يمثل ملتقى تسويقيًا كبيرًا يساعد أصحاب الحرف على الانتشار في السوق المحلي، واجتذاب عملاء جدد، إلى جانب تعزيز فرص النفاذ للأسواق الخارجية نظرًا للإقبال الكبير من الجمهور والزائرين من الدول العربية والإقليمية.

تمويلات وخدمات تجاوزت المليار جنيه

وأشار رحمي إلى أن دعم الجهاز لقطاع الحرف اليدوية والتراثية لا يقتصر على الخدمات الفنية والتسويقية فقط، بل يمتد إلى تقديم تمويلات متنوعة لأصحاب المشروعات والراغبين في بدء مشروعاتهم من خلال فروع الجهاز بالمحافظات.

مدبولي: نبني مدنًا جديدة ونحافظ على تراثنا القديم وهذه دلالة استضافة مفاوضات غزة

تنمية المشروعات وشباب معرض تراثنا يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر

وأضاف أن الجهاز أتاح تمويلات وخدمات غير مالية وتسويقية تجاوزت المليار جنيه منذ عام 2014 وحتى الآن، وهو ما ساعد على رفع جودة المنتجات وتميزها بالشكل الذي يشهده معرض "تراثنا" هذا العام.

