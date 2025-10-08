النيابة تأمر بسرعة ضبط وإحضار عاطلين بتهمة قتل شخص في المطرية

أمرت نيابة المطرية بسرعة ضبط وإحضار عاطلين متهمين بالتشاجر مع شخص وإطلاق النار عليه بمنطقة المطرية.

وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بدائرة قسم شرطة المطرية وسماع دوي اطلاق نار، علي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.



وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين عاطلين وآخر بسبب خلافات بينهم أطلق فيها الطرف الأول النار على الأخير، مما أسفر عن إصابته بطلق ناري في منطقة البطن وتم نقله إلى المستشفى وتوفي اثناء اسعافه.



ويجرى رجال المباحث تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة، ويكثفون جهودهم لضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

