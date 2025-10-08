الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البنك المركزي التايلاندي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 1.50% وسط مخاوف اقتصادية

البنك المركزي التايلاندي
البنك المركزي التايلاندي

قرر البنك المركزي التايلاندي، اليوم الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.50%، حيث أشار صانعو السياسة إلى مخاوف بشأن الاقتصاد والحاجة إلى الحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية.

قرار المركزي التايلاندي بتثبيت الفائدة

صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بأغلبية 5-2 للإبقاء على السعر، مع تصويت عضوين لصالح خفض بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25%، وفقًا لبيان من البنك.

معدلات نمو الاقتصاد التايلاندي

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التايلاندي بنسبة 2.2% في عام 2025 و1.6% في عام 2026، حيث لاحظت اللجنة أن صادرات السلع بدأت تشعر بتأثير سياسات التجارة الأمريكية، تباطأت السياحة والطلب المحلي لكن من المتوقع أن تتعافى تدريجيا.

مراجعة توقعات التضخم الرئيسي

تمت مراجعة توقعات التضخم الرئيسي نحو الانخفاض، حيث يتوقع البنك الآن تضخما بنسبة 0.0% في عام 2025 و0.5% في عام 2026. يتوقع البنك المركزي أن يعود التضخم تدريجيا إلى نطاقه المستهدف بحلول أوائل عام 2027.

وأوضح البنك: "يرجع انخفاض التضخم بشكل أساسي إلى عوامل جانب العرض، بما في ذلك انخفاض أسعار النفط العالمية، والإجراءات الحكومية لخفض أسعار التجزئة المحلية للنفط، وانخفاض أسعار المواد الغذائية الخام".

أكد معظم أعضاء اللجنة على أهمية توقيت وفعالية السياسة النقدية في ظل محدودية مساحة السياسة. جادل العضوان المعارضان بأن هناك حاجة إلى مزيد من التيسير لضمان بقاء الظروف المالية مواتية للانتعاش الاقتصادي.

هبوط جديد، كيف تفاعل سعر الدولار أمام الجنيه بعد خفض الفائدة في مصر؟

البنك المركزي: ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي في سبتمبر إلى 49.534 مليار دولار

أشار البنك المركزي إلى أن نمو الائتمان الإجمالي لا يزال متقلصًا بسبب ضعف الطلب من الشركات الكبيرة وسط عدم اليقين الاقتصادي، وسداد الديون، والإقراض الحذر للمقترضين ذوي المخاطر العالية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر ذات الدخل المنخفض.

قالت اللجنة إنها ستراقب عن كثب نمو الائتمان، وتحركات البات، والتطورات المالية الكلية، وستكون مستعدة لتعديل السياسة النقدية استجابة للظروف الاقتصادية المتطورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركزى التايلاندى سعر الفائدة البنك المركزى التايلاندى لجنة السياسة النقدية بنك تايلاند الاقتصاد التايلاندي

مواد متعلقة

الأقل عالميا، البنك المركزي السويسري يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 0%

وسط وقف إطلاق نار هش.. بدء محادثات بين تايلاند وكمبوديا في ماليزيا

الأسواق تترقب قرار البنك المركزي بشأن مصير الفائدة.. لجنة السياسة النقدية تحسم رابع اجتماعات 2025 اليوم.. وهذه أقرب التوقعات

الأكثر قراءة

هارب من حكم بالمؤبد في قضية رشوة، التفاصيل الكاملة للقبض على رئيس حي شرق الإسكندرية

السيسي: ما حدش يقدر على مصر

مديرة مدرسة تثير الغضب، رفضت دخول طالبة إلى فصلها وأجبرتها على نظام البكالوريا (فيديو)

السيسي: أنباء مشجعة عن مفاوضات وقف الحرب بغزة وأدعو ترامب لحضور التوقيع بشرم الشيخ

ضياء داوود بعد تقديم أوراق ترشحه: نعتمد على ربنا وثقة الشعب

8 رسائل قوية من وزير الداخلية في حفل الشرطة 2025

بعد استبعاد أحمد رسلان من ترشيحات النواب، مصادر: قيادات القبائل يطلبون من العرجاني التدخل

الداخلية تحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

خدمات

المزيد

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب اليوم وهذا العيار يسجل 6154 جنيها

بعد القفزة الكبيرة، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8-10-2025

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشفاء من الشلل في المنام وعلاقته بالتوقف عن ارتكاب المعاصي

أدعية من القرآن والسنة لطلب الرزق، رددها في كل صباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 8 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads