البنك المركزي التايلاندي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 1.50% وسط مخاوف اقتصادية

قرر البنك المركزي التايلاندي، اليوم الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.50%، حيث أشار صانعو السياسة إلى مخاوف بشأن الاقتصاد والحاجة إلى الحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية.

قرار المركزي التايلاندي بتثبيت الفائدة

صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بأغلبية 5-2 للإبقاء على السعر، مع تصويت عضوين لصالح خفض بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25%، وفقًا لبيان من البنك.

معدلات نمو الاقتصاد التايلاندي

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التايلاندي بنسبة 2.2% في عام 2025 و1.6% في عام 2026، حيث لاحظت اللجنة أن صادرات السلع بدأت تشعر بتأثير سياسات التجارة الأمريكية، تباطأت السياحة والطلب المحلي لكن من المتوقع أن تتعافى تدريجيا.

مراجعة توقعات التضخم الرئيسي

تمت مراجعة توقعات التضخم الرئيسي نحو الانخفاض، حيث يتوقع البنك الآن تضخما بنسبة 0.0% في عام 2025 و0.5% في عام 2026. يتوقع البنك المركزي أن يعود التضخم تدريجيا إلى نطاقه المستهدف بحلول أوائل عام 2027.

وأوضح البنك: "يرجع انخفاض التضخم بشكل أساسي إلى عوامل جانب العرض، بما في ذلك انخفاض أسعار النفط العالمية، والإجراءات الحكومية لخفض أسعار التجزئة المحلية للنفط، وانخفاض أسعار المواد الغذائية الخام".

أكد معظم أعضاء اللجنة على أهمية توقيت وفعالية السياسة النقدية في ظل محدودية مساحة السياسة. جادل العضوان المعارضان بأن هناك حاجة إلى مزيد من التيسير لضمان بقاء الظروف المالية مواتية للانتعاش الاقتصادي.

أشار البنك المركزي إلى أن نمو الائتمان الإجمالي لا يزال متقلصًا بسبب ضعف الطلب من الشركات الكبيرة وسط عدم اليقين الاقتصادي، وسداد الديون، والإقراض الحذر للمقترضين ذوي المخاطر العالية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر ذات الدخل المنخفض.

قالت اللجنة إنها ستراقب عن كثب نمو الائتمان، وتحركات البات، والتطورات المالية الكلية، وستكون مستعدة لتعديل السياسة النقدية استجابة للظروف الاقتصادية المتطورة.

