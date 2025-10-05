هبوط جديد، كيف تفاعل سعر الدولار أمام الجنيه بعد خفض الفائدة في مصر؟

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية الرئيسية تراجعها، خلال تعاملات اليوم الأحد، أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، بعد قرار خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال العام، ليتراوح سعر الدولار اليوم بين 47.55 جنيه، و47.76 جنيه للشراء، و47.65 جنيه و47.86 جنيه للبيع.

يترقب المصريون أداء سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية باعتباره محركا أساسيا لأسعار السلع في الأسواق المصرية، خصوصا التي يتم استيرادها من الخارج.

خفض أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها، الأسبوع الماضي، خفض البنك أسعار الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس، لتصل إلى 21% على الإيداع و22% على الإقراض.

وهذه المرة الرابعة التي يخفض فيها البنك تكاليف الاقتراض العام الجاري، مواصلا بذلك دورة التيسير النقدي لتسريع النمو الاقتصادي مع تباطؤ التضخم.

جاء هذا القرار متوافقا مع توقعات المحللين بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، مشيرين إلى أن تباطؤ التضخم منح البنك المركزي مجالا لتيسير السياسة النقدية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

جاء أعلى سعر للدولار الأمريكي في بنوك أبوظبي الإسلامي، والكويت الوطني، وتنمية الصادرات، ليسجل 47.76 جنيه للشراء و47.86 جنيه للبيع.

فيما سجل أقل سعر للدولار أمام الجنيه في بنكي فيصل الاسلامي، والبركة، عند مستويات 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

إلى ذلك، سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، مستويات 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك مصر 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في ميد بنك مستويات 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، نحو 47.76 جنيه للشراء و47.86 جنيه للبيع.

بدوره، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد، نحو 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في ميد بنك نحو 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

وتراوح سعر صرف الجنيه المصري أمام اليورو في البنوك بين 55.48 جنيه 55.95 جنيه للشراء، و56.09 جنيه و56.27 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية أمام الجنيه

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.65 جنيه للشراء و12.75 جنيه للبيع، بينما بلغ في أعلى سعر في أبوظبي الإسلامي 12.74 جنيه للشراء، و12.76 جنيه للبيع.

بالمقابل، بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 12.95 جنيه للشراء و12.99 جنيه للبيع، بينما بلغ أعلى سعر في أبوظبي الإسلامي نحو 13.00 جنيه للشراء و13.03 جنيه للبيع.

