الأسواق تترقب قرار البنك المركزي بشأن مصير الفائدة.. لجنة السياسة النقدية تحسم رابع اجتماعات 2025 اليوم.. وهذه أقرب التوقعات

حالة من الترقب تعيشها الأسواق المصرية، قبل ساعات من رابع اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة، المقرر له مساء اليوم الخميس، وسط توقعات بخفض الفائدة نتيجة عودة معدلات التضخم للتراجع مرة أخرى خلال يونيو بعد 3 شهور من الارتفاعات.

اجتماع البنك المركزي المصري لحسم الفائدة

ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة للسيطرة على الأسواق، بالإضافة إلى جذب المستثمرين بشكل كبير خلال الفترة الحالية، مما يجعل لجنة السياسة النقدية أمام تحدٍّ كبير في قرار اليوم لحسم أسعار الفائدة الحالية التي تبلغ 24.00% لسعر الإيداع و25.00% لسعر الإقراض و24.50% لسعر العملية الرئيسية.

البنك المركزي المصري، فيتو

التثبيت هو السيناريو الأرجح

يرجح عدد من المحللين والخبراء في المؤسسات المالية أن يتجه البنك المركزي المصري، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم، في ظل تزايد المؤشرات التي تدفع نحو الحذر، فالتقلبات في الأسواق العالمية، إلى جانب أوضاع محلية ضاغطة ترتبط بارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، تجعل من خيار التثبيت المسار الأكثر ترجيحًا خلال المرحلة الحالية.

وفي ظل هذه الآراء، يبدو أن التوقعات تصب جميعها تقريبا في اتجاه تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو، مع انتظار استقرار أكبر للأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية، ويظل هدف البنك المركزي هو تحقيق توازن صعب بين احتواء التضخم، والحفاظ على جاذبية الاستثمار الأجنبي، ودعم النمو الاقتصادي، وهو ما يتطلب قرارات محسوبة وحذرة في هذه المرحلة.

تراجع التضخم لأول مرة منذ 3 أشهر

وقرر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الأربعاء، إعلان تراجع التضخم لأول مرة منذ 3 أشهر إلى 14.4% خلال شهر يونيو 2025، وسيكون ذلك علامة فاصلة في تحديد مصير أسعار الفائدة وماذا ستكون عليه في اجتماع البنك المركزي، حيث سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، سالب 0.1% في يونيو 2025 مقابل 1.6% في يونيو 2024 و1.9% في مايو 2025، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 14.9% في يونيو 2025 مقابل 16.8% في مايو 2025.

معدل التضخم الأساسي في البنك المركزي

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، سالب 0.2% في يونيو 2025 مقابل 1.3% في يونيو 2024 و1.6% في مايو 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 11.4% في يونيو 2025 مقابل 13.1% في مايو 2025.

قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة

وكان البنك المركزي المصري، قرر خفض أسعار الفائدة منذ بداية العام بمقدار 3.25% على مرحلتين، الأولى كانت في مارس بنسبة 2.25% دفعة واحدة، وهي الأكبر منذ أكثر من 4 سنوات، ثم تلتها خفض جديد في مايو بمقدار 100 نقطة أساس، بذلك سجلت أسعار الفائدة حاليا 24% للإيداع، و25% للإقراض، و24.5% للعملية الرئيسية.

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