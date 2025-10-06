البنك المركزي: ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي في سبتمبر إلى 49.534 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري: إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 49.534 مليار دولار في سبتمبر الماضي من 49.251 مليار في أغسطس الماضي.

يعقد البنك المركزي اجتماعه السابع خلال عام 2025 لمناقشة أسعار الفائدة الجديدة في 20 نوفمبر المقبل.

وقررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي برئاسة المصرفي حسن عبد الله محافظ البنك أمس الخميس بعد اجتماع مطول خفض أسعار الفائدة.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الماضي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

أكد البنك المركزي المصري، تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو 2025، وبالمثل، تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025 من 11.6% في يوليو 2025.

وأضاف البنك المركزي، أن هذا التباطؤ يعكس التطورات الشهرية المحدودة في كل من التضخم العام والأساسي، إذ سجلا 0.4% و0.1% في أغسطس 2025 على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار السلع الغذائية والاستقرار النسبي في أسعار السلع غير الغذائية.

