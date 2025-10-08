الأربعاء 08 أكتوبر 2025
ميدالية ضائعة ووداع مبكر، حصاد منتخب الجودو في بطولة العالم للشباب

عبدالله حمدي لاعب
الجودو، أنهى المنتخب الوطني للجودو مشاركته في منافسات بطولة العالم للشباب، التي أقيمت مؤخرا في بيرو، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

ومثل منتخب الجودو في بطولة العالم كلا من: عبد الله حمدي، وزن فوق 100 كجم، وصفا سليمان وزن فوق 78 كجم.

وجاءت نتائج منتخب مصر في بطولة العالم كالتالي:

عبدالله حمدي يسجل وداعا مبكرا

ودع عبد الله حمدي منافسات بطولة العالم مبكرا من الدور الثاني بعد الفوز في الدور الأول على بطل سلوفينيا، ثم الخسارة في المواجهة الثانية أمام بطل ألمانيا.

 

عبدالله حمدي لاعب منتخب الجودو، فيتو
صفا سليمان تخسر برونزية بطولة العالم

وخسرت صفا سليمان برونزية بطولة العالم، بعد مسيرة بدأتها بالفوز على لاعبة أمريكا في الدور الثاني، ثم الفوز على بطلة كوبا في الدور ربع النهائي، قبل أن تخسر أمام لاعبة أوزبكستان في قبل النهائي، ثم الخسارة أمام لاعبة فرنسا في مباراة الميدالية البرونزية.

صفا سليمان لاعبة منتخب الجودو، فيتو
يذكر أن صفا سليمان كانت قد حصدت الميدالية البرونزية خلال مشاركتها في نسخة العام الماضي 2024 من بطولة العالم للشباب، قبل أن تخسرها في النسخة الحالية.

مشاركة محدودة في بطولة العالم

وكان اتحاد الجودو قد قرر المشاركة ببعثة محدودة في بطولة العالم للشباب المقبلة، تضم كلا من: عبد الله حمدي (+100 كجم)، وصفا سليمان (+78 كجم).

الجودو المنتخب الوطني للجودو بطولة العالم للشباب منتخب الجودو عبدالله حمدي صفا سليمان

