الجودو، عبد الله حمدي يودع بطولة العالم للشباب مبكرا

الجودو، ودع عبدالله حمدي لاعب المنتخب الوطني للجودو، منافسات بطولة العالم للشباب المقامة حاليا في بيرو، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

 

عبدالله حمدي يودع بطولة العالم للجودو

وخسر عبدالله حمدي في مباراة الدور الثاني أمام بطل ألمانيا ليودع البطولة مبكرا، بعد أن فاز في الدور الأول على بطل سلوفينيا.

مواجهة سهلة لـ"صفا سليمان" 

وتستعد صفا سليمان لاعبة المنتخب الوطني للجودو، لخوض مشوار جديد في بطولة العالم للشباب المقامة حاليا في بيرو بمشاركة عدد كبير من منتخبات ودول العالم.

وتبدأ صفا سليمان رحلتها من الدور الثاني، بعد أن جنبتها القرعة مواجهة الدور التمهيدي.

وتخوض صفا سليمان مواجهة سهلة نسبيا بعد قليل في الدور الثاني أمام اللاعبة الأمريكية رادي فيرجسون المصنفة رقم 67 عالميا على مستوى الشباب.

وفي المقابل تدخل صفا سليمان المباراة وهي صاحبة الميدالية البرونزية في بطولة العالم الماضية للشباب ومصنفة رقم 5 عالميا، وهو ما يجعلها مواجهة سهلة نسبيا لصالح لاعبة منتخبنا.

مشاركة محدودة في بطولة العالم

وقرر اتحاد الجودو المشاركة ببعثة محدودة في بطولة العالم للشباب المقبلة، تضم كلا من: عبد الله حمدي (+100 كجم)، وصفا سليمان (+78 كجم).

الجودو عبدالله حمدي المنتخب الوطني للجودو بطولة العالم للشباب بيرو صفا سليمان

