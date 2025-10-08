الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجودو، صفا سليمان تخسر برونزية بطولة العالم للشباب

صفا سليمان لاعبة
صفا سليمان لاعبة منتخب الجودو، فيتو

الجودو، خسرت صفا سليمان لاعبة المنتخب الوطني للجودو، مباراة الميدالية البرونزية أمام لاعبة منتخب فرنسا، في بطولة العالم للشباب المقامة حاليا في بيرو، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

وكانت صفا سليمان قد حققت الفوز على لاعبة أمريكا في الجولة الأولى، ثم فوز آخر على لاعبة كوبا في الدور ربع النهائي، قبل أن تخسر أمام لاعبة أوزبسكتان في الدور قبل النهائي، ثم خسارة جديدة في مباراة البرونزية أمام بطلة فرنسا.

صفا سليمان تخسر برونزية بطولة العالم

يذكر أن صفا سليمان كانت قد حصدت الميدالية البرونزية خلال مشاركتها في نسخة العام الماضي 2024 من بطولة العالم للشباب، قبل أن تخسرها في النسخة الحالية.

عبدالله حمدي يودع بطولة العالم للجودو

وخسر عبدالله حمدي في مباراة الدور الثاني أمام بطل ألمانيا ليودع البطولة مبكرا، بعد أن فاز في الدور الأول على بطل سلوفينيا.

مشاركة محدودة في بطولة العالم

وقرر اتحاد الجودو المشاركة ببعثة محدودة في بطولة العالم للشباب المقبلة، تضم كلا من: عبد الله حمدي (+100 كجم)، وصفا سليمان (+78 كجم).

الجودو المنتخب الوطني للجودو منتخب فرنسا بطولة العالم للشباب صفا سليمان عبدالله حمدي

