إثيوبيا: إريتريا تستعد للحرب علينا

اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية إريتريا، وفصيلا في جبهة تحرير تيجراي التي هيمنت على الحياة السياسية في أديس أبابا لنحو 30 عاما، بالاستعداد "بشكل ناشط" لشنّ حرب عليها، بحسب وكالة فرانس برس الأربعاء.

تمويل وتعبئة وقيادة مجموعات مسلحة

واتهمت الخارجية في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أسمرة و"فصيلا متشددا من جبهة تحرير تيجراي" بـ"تمويل وتعبئة وقيادة" مجموعات مسلحة خصوصا في ولاية أمهرة حيث يواجه الجيش الاثيوبي تمردا مسلحا منذ أعوام.

