علام: إثيوبيا أطلقت كميات هائلة من المياه بعد امتلاء سدودها والأزمة في سنوات الجفاف

كشف الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري الأسبق تفاصيل ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل وتسببه في غرق مساحات من أراضي طرح النهر في عدد من محافظات الدلتا

وقال علام في منشور على صفحته بموقع فيس بوك إن تخوف مصر الأكبر من تداعيات السد الأثيوبي، هى فترات الجفاف والجفاف الممتد، بسبب احتفاظ أثيوبيا بمخزون مائي كبير وقد تفضل صرف كميات محدودة من مياه السد والاحتفاظ بمخزون مائي كبير بهدف تعظيم إنتاج الكهرباء فى فترة الجفاف مما قد يضر بالأمن المائي المصري.

واضاف ان مصر لجأت لمشاريع معالجة الصرف الزراعي لزيادة استخدام المياه، وأنفقت مليارات الجنيهات فى تبطين الترع لتقليل الفواقد المائية، واضطرت لتقليل مساحات المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز وقصب السكر، وذلك للاحتفاظ بأكبر قدر من مخزون المياه فى بحيرة ناصر لتجنب مخاطر نقص الإيراد المائي فى سنوات الجفاف والمتوقع حدوثها قريبا.

وكشف أن ما حدث قبل وبعد افتتاح السد الأثيوبي، من صرف معدلات بسيطة من المياه خلال أغسطس (شهر قمة الفيضان) وكذلك بداية سبتمبر، وامتلاء السد الأثيوبي، وملء سعة السد المخصصة للفيضانات الطارئة، واستخدام مفيض الطوارئ لتفريغ المياه من السد فى إطار استعراضي لإرضاء الداخل الأثيوبي، وأن صادف ذلك حدوث معدلات عالية من الأمطار على النيل الأزرق، وزيادة ايراد النهر عن معدلاته الطبيعية، والسد ممتلأ لعينه بالمياه، مما أضطرت معه أثيوبيا لتصريف كل كميات مياه الفيضان الواردة للسد والتى وصلت لحوالى ٧٥٠ مليون متر مكعب يوميا

وأشار إلى أن مما زاد مشاكل السودان أن السدود ممتلئة بالمياه، وليس هناك سعة متاحة لتخزين المياه، مما أدى لمشاكل وغرق السودان وأراضيه الزراعية بالصوت والصورة، وصاحب ذلك زيادة تصرف نهر عطبرة، وصاحب ذلك بعض تصرفات من السدود السودانية، وكل المياه اتجهت إلى مصر.

وأكد أن بحيرة السد العالي مملوءة بالمياه، وانتهى الفصل الصيفى الذى يشهد أعلى استهلاك لمياه الرى، فقامت مصر بفتح مفيض توشكى لصرف معظم المياه مما أدى لاحداث أضرار ببعض الزراعات القائمة وانطلاق المياه الزائدة فى طريقها لبعض الواحات،وقامت مصر بصرف القليل المتبقى من خلال فتحات السد العالى، وكانت هناك بعض الخسائر الناتجة من غمر حوالى ١٠٠٠ فدان من أراضى طرح النهر المنخفضة نسبيا عن منسوب جسر النهر وتعتبر جزأ لا يتجزأ من مجرى النهر، ولكن بفضل الله لم تتعدى المياه جسور النيل أو أحداث أى خسائر على جانبى النهر

.

