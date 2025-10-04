السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

علام: إثيوبيا أطلقت كميات هائلة من المياه بعد امتلاء سدودها والأزمة في سنوات الجفاف

فيضانات السودان
فيضانات السودان
ads

كشف الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري الأسبق تفاصيل ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل وتسببه في غرق مساحات من أراضي طرح النهر في عدد من محافظات الدلتا

وقال علام في منشور على صفحته بموقع فيس بوك  إن تخوف مصر الأكبر من تداعيات السد الأثيوبي، هى فترات الجفاف والجفاف الممتد، بسبب احتفاظ أثيوبيا بمخزون مائي كبير وقد تفضل صرف كميات محدودة من مياه السد والاحتفاظ بمخزون مائي كبير بهدف تعظيم إنتاج الكهرباء  فى فترة الجفاف مما قد يضر بالأمن المائي المصري.

واضاف ان مصر لجأت  لمشاريع معالجة الصرف الزراعي لزيادة استخدام المياه، وأنفقت مليارات الجنيهات فى تبطين الترع لتقليل الفواقد المائية، واضطرت لتقليل مساحات المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز وقصب السكر، وذلك للاحتفاظ بأكبر قدر من مخزون المياه فى بحيرة ناصر لتجنب مخاطر نقص الإيراد المائي فى سنوات الجفاف والمتوقع حدوثها قريبا.

وكشف أن ما حدث قبل وبعد افتتاح السد الأثيوبي، من صرف معدلات بسيطة من المياه خلال أغسطس (شهر قمة الفيضان) وكذلك بداية سبتمبر، وامتلاء السد الأثيوبي، وملء سعة السد المخصصة للفيضانات الطارئة، واستخدام مفيض الطوارئ لتفريغ المياه من السد فى إطار استعراضي لإرضاء الداخل الأثيوبي، وأن صادف ذلك حدوث معدلات عالية من الأمطار على النيل الأزرق، وزيادة ايراد النهر عن معدلاته الطبيعية، والسد ممتلأ لعينه بالمياه، مما أضطرت معه أثيوبيا لتصريف كل كميات مياه الفيضان الواردة للسد والتى وصلت لحوالى ٧٥٠ مليون متر مكعب يوميا

وأشار إلى أن مما زاد مشاكل السودان أن السدود ممتلئة بالمياه، وليس هناك  سعة متاحة لتخزين المياه، مما أدى لمشاكل وغرق السودان وأراضيه الزراعية بالصوت والصورة، وصاحب ذلك زيادة تصرف نهر عطبرة، وصاحب ذلك بعض تصرفات من السدود السودانية، وكل المياه اتجهت إلى مصر.

وأكد أن بحيرة السد العالي مملوءة بالمياه، وانتهى الفصل الصيفى الذى يشهد أعلى استهلاك لمياه الرى، فقامت مصر بفتح مفيض توشكى  لصرف معظم المياه مما أدى لاحداث أضرار ببعض الزراعات القائمة وانطلاق المياه الزائدة فى طريقها لبعض الواحات،وقامت مصر بصرف القليل المتبقى من خلال فتحات السد العالى،  وكانت  هناك بعض الخسائر الناتجة من غمر حوالى ١٠٠٠ فدان  من أراضى طرح النهر المنخفضة نسبيا عن منسوب جسر النهر وتعتبر جزأ لا يتجزأ من مجرى النهر، ولكن بفضل الله لم تتعدى المياه جسور النيل أو أحداث أى خسائر على جانبى النهر

.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري الأسبق نهر النيل طرح النهر السد الاثيوبي الجفاف والجفاف الممتد

الأكثر قراءة

غضب بين خريجي طب الأسنان دفعة 2023 بعد إلغاء التكليف

انسحاب 3 نواب ونقيب المحامين من اجتماع مناقشة الاعتراض على الإجراءات الجنائية

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

مفاجأة، الخطيب يعتزم إقالة هذا المسؤول بسبب ملف المدرب الأجنبي

منح النيابة حق التحقيق بدون محام يثير أزمة باجتماع مناقشة الاعتراض على "الإجراءات الجنائية"

الزمالك ينقذ نفسه من خصم 3 نقاط قبل انطلاق مباراة غزل المحلة

في ظهوره الأول.. أحمد ربيع يسجل هدف الزمالك الأول في شباك غزل المحلة

بعد إعلان موعد تلقي الطلبات، هذه شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل المحافظة على أذكار الصباح والمساء والحث عليها

تفسير رؤية تركيب أسنان الذهب في المنام وعلاقتها بالهموم والمشاكل

ما الطرق العملية لحفظ القرآن الكريم؟، عالم أزهري يوضح الطريق الأسهل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads