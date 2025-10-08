وفاة الكوميديان الكوري جونج سي هيوب عن عمر يناهز 41 عامًا

تلقى الوسط الفني الكوري الجنوبي ببالغ الحزن نبأ وفاة الكوميديان جونج سي هيوب عن عمر يناهز 41 عامًا.

أكدت قناة KBS2 الخبر عبر الحساب الرسمي لبرنامجها الشهير 'Gag Concert' على وسائل التواصل الاجتماعي صباح اليوم 8 أكتوبر، فنعت الفنان الراحل بعبارة مؤثرة: "نعرب عن أعمق تعازينا في الخبر المفجع لوفاة الكوميديان جونج سي هيوب. فليرقد بسلام".

وبحسب التقارير، فإن جونج سي هيوب وافته المنية بعد ظهر يوم 7 أكتوبر، ويُعتقد أن سبب الوفاة يعود إلى نوبة قلبية مفاجئة. وقد أحدث هذا الرحيل المفاجئ صدمة وحزنًا عميقين في أوساط صناعة الترفيه ولدى جماهيره.

مسيرة فنية وعودة بعد صراع مع المرض

انطلقت مسيرة جونج سي هيوب المهنية في عام 2008، حيث ظهر لأول مرة كجزء من الدفعة العاشرة من الكوميديين الخاصين لقناة SBS. واكتسب شهرة واسعة من خلال مشاركاته في برامج كوميدية متنوعة مثل 'People Looking for a Laugh' و'Gag Tonight'. وفي العام الماضي، عاد إلى خشبة المسرح الكوميدي من جديد عبر برنامج 'Gag Concert'، ليواصل مسيرته الفنية حتى وقت قريب.

وكان الفنان الراحل قد كشف في عام 2015 عن صراعه مع مرض لوكيميا الدم (سرطان الدم) لمدة خمس سنوات. وفي عام 2022، ظهر على إحدى قنوات يوتيوب ليشارك جمهوره خبر تلقيه عملية زرع نخاع العظم وتصريحه بـ الشفاء التام من المرض، مما جعل خبر وفاته الحالي أكثر إيلامًا وصدمة.

من المقرر أن يتم تشييع جثمان الكوميديان الراحل في صباح يوم 9 أكتوبر في تمام الساعة 7:40 صباحًا (بتوقيت كوريا الجنوبية)، على أن تتم عملية الدفن في منتزه هانبايكسان التذكاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.