أخبار مصر

أهالي المرج الجديدة يناشدون الحي رفع القمامة بعد إزالة إشغالات الباعة الجائلين (صور)

في خطوة مشكورة، قام حي المرج بحملة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين المتكدسين بجوار محطة مترو المرج الجديدة وأسفل الطريق الدائري، وهي المنطقة التي تشهد كثافة مرورية وحركة نشطة من المواطنين وركاب المترو والمسافرين عبر الموقف الإقليمي للمحافظات.

وقد لاقت الحملة ترحيبًا من الأهالي بعد أن كانت الإشغالات تعيق حركة المارة وتؤثر سلبًا على المظهر الحضاري للمنطقة. إلا أن الوضع بعد الإزالة لم يخلُ من المشكلات، حيث تحولت المنطقة إلى ما يشبه مقلبًا عشوائيًا للقمامة، الأمر الذي أثار استياء سكان المرج الجديدة.

 

ويناشد الأهالي مسؤولي حي المرج بسرعة التدخل لرفع المخلفات والقمامة الناتجة عن الحملة، والعمل على تنظيف وتجميل المنطقة بشكل يليق بمداخل العاصمة، خاصة مع قرب المدارس ومداخل وسائل النقل الحيوية.

ويأمل المواطنون أن تتواصل جهود الحي في المتابعة الدورية لضمان استمرار النظافة والنظام في هذه البقعة المهمة من الحي، وتحقيق بيئة آمنة ونظيفة لأهالي المرج وزوارها.

