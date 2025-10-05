الأحد 05 أكتوبر 2025
محافظ القاهرة يضع إكليلا من الزهور على شهداء أكتوبر

محافظ القاهرة يضع إكليلا من الزهور على شهداء أكتوبر

وضع د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، يرافقه اللواء أركان حرب عبد المعطي عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية، وذلك احتفالا بالذكرى الـ ٥٢ لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

 

وأكد محافظ القاهرة أن يوم السادس من أكتوبر سيظل شاهدًا على قوة وعزيمة الإرادة المصرية وبطولة أبنائها البواسل من القوات المسلحة، فى الحفاظ على وحدة أرضها وعزة وكرامة شعبها لتظل قواتنا المسلحة وجيشنا درعًا وسيفًا للوطن فى الحرب وسواعد للبناء والتنمية فى السلم.


وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا العبور العظيم سيظل مبعثًا للفخر والاعتزاز ببطولات رجالًا أعلو قيم التضحية والعطاء من أجل رفعة الوطن.

