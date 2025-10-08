الأربعاء 08 أكتوبر 2025
حوادث

إحالة عاطل متهم بالتعدي على شخص بسلاح أبيض في حدائق القبة للمحاكمة

محكمة، فيتو
أمرت نيابة حدائق القبة بإحالة عاطل متهم بالتعدي على شخص بسلاح أبيض وإصابته بسبب خلافات حول أولوية المرور حال سيرهما مترجلين بـ منطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية.

وقال المتهم، إنه أقدم على ضرب المجني عليه بسبب طلب الأخير منه الابتعاد عن طريقه كونه يحمل حقيبة كبيرة ويريد أن يمر سريعا.

وأضاف المتهم أنه رفض أن يسبقه المجني عليه فسبه فرد الأخير عليه فاستشاط غضبا وأخرج سلاحا أبيض كان يخفيه بين طيات ملابسه وطعنه به مما أسفر عن إصابته، قائلا: “محدش يعدي قبلي دي منطقتي”


مشاجرة في حدائق القبة 

وكانت مديرية أمن القاهرة رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي أحد الأشخاص على آخر بالضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته بالقاهرة.

وبالفحص تبين أن قسم شرطة حدائق القبة تلقي بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بتضرره من آخر لقيامه بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته بجرح قطعي لحدوث مشادة كلامية بينهما على إثر خلافات حول أولوية المرور حال سيرهما مترجلين بدائرة القسم.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن رجال المباحث من ضبطه (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته (فرد خرطوش، سلاح أبيض"المستخدم فى التعدي").

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقر بحيازته للسلاح الناري والأبيض بقصد ترويع الأهالي وفرض السيطرة بالمنطقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة حدائق القبة منطقة حدائق القبة مشاجرة في حدائق القبة مديرية أمن القاهرة

