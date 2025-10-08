توقف حركة القطارات بقنا بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في دشنا

توقفت حركة القطار في قرية فاو، مركز دشنا، شمال محافظة قنا بسبب إطلاق الأعيرة النارية بين عائلتين، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا على الفور إلى مكان الواقعة.

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بتوقف قطار ركاب بسبب مشاجرة بين عائلتين وإطلاق عدة أعيرة نارية في قرية فاو التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب مشادة بين أطفال من العائلتين في قرية فاو وتبادل إطلاق الأعيرة النارية خلال مروره القطار فتوقف ربع ساعة تقريبًا، وتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتحرك القطار دون أي إصابات.

جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.