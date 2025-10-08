الأربعاء 08 أكتوبر 2025
توقف حركة القطارات بقنا بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في دشنا

توقفت حركة القطار في قرية فاو، مركز دشنا، شمال محافظة قنا بسبب إطلاق الأعيرة النارية بين عائلتين، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا على الفور إلى مكان الواقعة.

 

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بتوقف قطار ركاب بسبب مشاجرة بين عائلتين وإطلاق عدة أعيرة نارية في قرية فاو التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب مشادة بين أطفال من العائلتين في قرية فاو وتبادل إطلاق الأعيرة النارية خلال مروره القطار فتوقف ربع ساعة تقريبًا، وتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتحرك القطار دون أي إصابات.

جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

