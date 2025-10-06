الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المتهم بالتعدي على شاب في حدائق القبة يدلي باعترافات تفصيلية أمام النيابة

حبس متهم، فيتو
أدلى عاطل متهم بالتعدي على شخص بسلاح أبيض وإصابته بسبب خلافات حول أولوية المرور حال سيرهما مترجلين بـ منطقة حدائق القبة باعترافات تفصيلية أمام  نيابة حدائق القبة.


وقال المتهم، إنه أقدم على ضرب المجني عليه بسبب طلب الأخير منه الابتعاد عن طريقه كونه يحمل حقيبة كبيرة ويريد أن يمر سريعا.

وأضاف المتهم أنه رفض أن يسبقه المجني عليه فشتمه فرد الأخير عليه فاستشاط غضبا وأخرج سلاحا أبيض كان يخفيه بين طيات ملابسه وطعنه به مما أسفر عن إصابته، قائلا: " محدش يعدي قبلي دي منطقتي".


مشاجرة في حدائق القبة 

وكانت مديرية أمن القاهرة رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي أحد الأشخاص على آخر بالضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته بالقاهرة.

وبالفحص تبين أن قسم شرطة حدائق القبة تلقي بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بتضرره من آخر لقيامه بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته بجرح قطعي لحدوث مشادة كلامية بينهما على إثر خلافات حول أولوية المرور حال سيرهما مترجلين بدائرة القسم.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن رجال المباحث من ضبطه (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته (فرد خرطوش، سلاح أبيض"المستخدم فى التعدي").

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقر بحيازته للسلاح الناري والأبيض بقصد ترويع الأهالي وفرض السيطرة بالمنطقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة حدائق القبة منطقة حدائق القبة مشاجرة في حدائق القبة مديرية أمن القاهرة مواقع التواصل الاجتماعي قسم شرطة حدائق القبة النيابة العامة

