مدير إدارة قوص الصحية يتفقد الوحدة الصحية بالكلالسة

أجرى الدكتور أحمد صبحي مدير إدارة قوص الصحية، جنوب محافظة قنا، جولة تفقدية مفاجأة في العاشرة مساءً على وحدة طب الأسرة بالكلالسة لمراجعة خدماتها وإنتظام سير العمل داخلها.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد محمود صادق وكيل وزارة الصحة بقنا بالمرور الدوري علي الوحدات الصحية.

وشملت زيارة مدير الإدارة التأكد من الانضباط الإداري داخل الوحدة وتواجد الطبيب والتمريض النوبتجي والتأكد من توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية بقسم الطوارئ.

كما تم متابعة أرصدة الأمصال بالوحدة والتشديد علي وجود الحد الآمن من الأمصال للمواطنين المترددين.

يذكر أن وحدة الكلالسة تعد ضمن وحدات التطوير للمرحلة الأولى والتي تعمل على مدار اليوم والتي حصلت على اعتماد هيئة الإعتماد والرعاية الصحية " جهار " كما تم تجهيزها بكافة خدمات الرعاية الأولية والخدمات الوقائية المتكاملة والتي تتيح خدمة مناسبة للمواطنين.

فيما أكد وكيل الوزارة علي خطة المديرية في المرور الدوري المفاجئ علي المنافذ الطبية ورصد السلبيات واتخاذ الإجراءات الفورية للتصحيح.

