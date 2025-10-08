الأربعاء 08 أكتوبر 2025
اقتصاد

وصلت إلى 33 جنيها، ارتفاع أسعار الطماطم اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025

أسعار الطماطم اليوم، سجلت أسعار الطماطم ارتفاعًا اليوم الأربعاء في الأسواق، وفق رصد البوابة الحكومية، وذلك عقب انخفاضها أمس الثلاثاء، بينما سجل سعر الطماطم ارتفاعات يومي الأحد والإثنين الماضيين.

أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق 

 وتستعرض «فيتو» سعر الطماطم اليوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025؛ في أسواق التجزئة لبيع الخضراوات، وفق البوابة الحكومية، إضافة إلى أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية؛ في السطور الآتية: 

سعر الطماطم اليوم يرتفع جنيهين

فوفقًا لآخر رصد لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ سجلت أسعار  الطماطم ارتفاعًا في أسواق التجزئة، يقدر بجنيهين في الكيلو وذلك مقارنة بسعرها أمس.

11.1 % ارتفاعًا في سعر الطماطم اليوم

وبهذا الارتفاع؛ فإن أسعار الطماطم ارتفعت بنسبة 11.1 % مقارنة بسعرها أمس، وذلك وفقًا للبوابة الحكومية.

ارتفاع أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة

وجاءت أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية؛ كالآتي:

  • بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في أسواق المحافظات نحو 19 جنيها مقابل 17 جنيها خلال تعاملات أمس.
  • بلغ أدنى سعر لكيلو طماطم في الأسواق نحو 5 جنيهات.
  • سجلت الطماطم أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 30 جنيهًا.
أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية

بينما رصدت البوابة الحكومية؛ أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية والوزارات، وهي كالآتي: 

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في المنافذ 18.2 جنيه.

أسعار الطماطم في المحال التجارية

وفيما يخص سعر الطماطم اليوم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فهي كالآتي:

  1. تراوح سعر كيلو الطماطم سائبة من 20 جنيهًا إلى 33 جنيهًا.
  2. بلغ سعر طماطم درجة أولى معبأة طازجة وزن كيلو نحو 38 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو طماطم فاخرة «أورجانيك/ زراعة عضوية» من 60 إلى 66 جنيهًا.

