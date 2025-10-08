الأربعاء 08 أكتوبر 2025
اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 9 جنيهات في الفاصوليا وارتفاع البصل والكوسة والجزر

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم الأربعاء

  • تراوح سعر الطماطم بين 7 جنيهات إلى 21 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 11.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 9 جنيهات إلى 15 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 7 جنيهات إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

  • تراوح سعر فاصوليا من 15 إلى 21 جنيهًا، بانخفاض 9 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.
سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 13 جنيها إلى 17 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 10 جنيهات إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 20 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات.

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 10 إلى 13 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 8 إلى 11 جنيها.
  3. تراوح سعر السبانخ من 12 إلى 15 جنيهًا.
  4. تراوح سعر البامية بين 25 إلى 35 جنيهًا.
أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر زيتون تفاحي من 55 إلى 70 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

