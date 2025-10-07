"مواهبنا مستقبلنا" برنامج ثقافي لدعم الطاقات الإبداعية لأطفال الوادي الجديد

شهد مسرح سينما هيبس بواحة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات مشروع "مواهبنا مستقبلنا" الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بهدف اكتشاف ودعم الطاقات الإبداعية لدى الأطفال والنشء، بمحافظة الوادي الجديد، تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم.

وأشار الشاعر الكبير والباحث في الأدب الشعبي، الدكتور مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، الي انطلاق أولى فعاليات مشروع "مواهبنا مستقبلنا"، الذي يُعد كشافا لمواهب مصر في مجالات الإلقاء والموسيقى والفن التشكيلي والأداء الحركي والتمثيل.

وأكد مسعود شومان، أنه تم اعتماد مشروع "مواهبنا مستقبلنا" بهدف اكتشاف الموهوبين في أقاليم مصر المختلفة في ضوء خطط وزارة الثقافة لدعم مراكز الموهوبين ورعايتهم وإعداد برامج تدريبية لصقل مواهبهم وخروج هذه المواهب للنور وأن تكون رافدًا لأنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة في المجالات الفنية المختلفة، وأضاف رئيس الهيئة أن المشروع من البرامج التي تحرص الهيئة على دعمها لقدرته على اكتشاف المواهب المصرية الأصيلة ورعايتها وتقديمها للحياة الفنية والثقافية والتشكيلية.

وقدم الشكر للقيادة التنفيذية بالوادي الجديد، وعلي رأسها محافظ الإقليم اللواء دكتور محمد الزملوط وكافة العاملين بقطاع الثقافة.

ومن جانبها أكدت ابتسام عبدالمريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد، إقبال عشرات الموهوبين من أبناء المحافظة، وبحضور وإشراف الباحث والشاعر الدكتور مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والمخرج محمد صابر مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب، ولجنة من المتخصصين في مجالات البرنامج في فنون التشكيل والمسرح والموسيقى والغناء والأداء الحركي والكتابة الأدبية والإلقاء.

وأشارت إبتسام، إلي مواصلة اللجان عملها في استقبال الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، تمهيدا لإعداد قاعدة بيانات بمواهب مصر في مختلف المجالات الفنية وإمداد مراكز تدريب ورعاية الموهوبين بالعناصر المتميزة وضخ الدماء في عروق الفرق الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

مشروع "مواهبنا مستقبلنا" تقدمه الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، من خلال الإدارة العامة لرعاية المواهب برئاسة المخرج محمد صابر، وينفذ بالتعاون مع إقليم ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد، ويعد هذا الفصل التدريبي لمجموعة متميزة من الأطفال المبدعين في التمثيل والرسم، وينتظر أن يسهم الفصل في اكتشاف جيل من الفنانين الصغار تحت إشراف نخبة من الخبراء.

ويأتي هذا الفصل التدريبي استكمالا للنجاح الذي حققه المشروع في موسمه الأول، والذي شهد تخرج مجموعة من الأطفال الموهوبين، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، بهدف إعداد جيل من المبدعين يمتلك أدواته الفنية منذ الطفولة.

