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ثقافة وفنون

أول تعليق من سيرينا ويليامز على إهانتها لـ دريك في عرض Super Bowl

دريك وسيرينا ويليامز،
دريك وسيرينا ويليامز، فيتو

 علقت نجمة  التنس الشهيرة سيرينا ويليامز،  على إهانتها لحبيبها السابق دريك، خلال مشاركتها في عرض  Super Bowl الأمريكي.

أكدت سيرينا، أن مشيتها المتهورة في عرض كندريك لامار بين شوطي المباراة ـ  Super Bowl، لم تكن إهانةً لدريك أو ذات صلة به من الأساس.

وقالت الرياضية الشهيرة، في تصريحات صحفية: "لن أفعل ذلك أبدًا.. وكان من المحزن أن يفكر أحدٌ بذلك.. بالطبع أستطيع أن أفهم كيف يفكر أحدهم بهذه الطريقة... لكن قطعًا لا... لم تكن لديّ أي مشاعر سلبية تجاهه أبدً"ا.

كندرك لمار يحقق رقمًا قياسيًّا في مشاهدات الـ Super Bowl

في سياق متصل، حقق مغني الراب الشهير، كندرك لمار رقمًا قياسيًّا جديدًا، في مشاهدات الـ Super Bowl، بـ 133.5 مليون مشاهدة.

وتجاوز كندريك لمار، مشاهدات  مايكل جاكسون، في عرض  Super Bowl، والذي سجل 133.4 مليون مشاهد في عام 1993.

كندريك لمار يحي عرض الـ Super Bowl

 

وأقيمت مؤخرا، فعاليات مباراة الـ Super Bowl، والتي تعد أهم حدث رياضي في أمريكا.

وشهدت المباراة استعراضا غنائيا راقصا، أقيم بين شوطي المباراة، وقدمه مغني الراب كندريك لمار، والذي يعد أول مغني راب يقدم عرض Super Bowl بشكل فردي في تاريخ أمريكا.

 

ترامب أول رئيس أمريكي يحضر مباراة Super Bowl

وفاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملايين المشاهدين عبر التلفزيون، بحضوره لمشاهدة مباراة الـ Super Bowl، بشكل حي في أرض الملعب، والتي تعد أهم حدث رياضي أمريكي.

ويعد ترامب أول رئيس أمريكي يحضر مباراة Super Bowl، في التاريخ.

السوبر بول الأمريكي 

السوبر بول، هي مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية، وتُلعب في شهر فبراير، من كل عام، تُعد هذه مباراة التتويج للموسم الكروي، الذي يبدأ أواخر صيف العام الذي يسبقه، وأنشئت اللعبة كجزء من اتفاقية الاندماج بين رابطة كرة القدم الأمريكية ومنافسها اتحاد كرة القدم الأمريكية.

 

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