تايلور سويفت توعد معجبيها بتجربه فريدة في ألبوم The Life of a Showgirl

وعدت تايلور سويفت معجبيها، بتجربة فريدة من نوعها، في ألبومها الجديد The Life of a Showgirl.

ألبوم تايلور سويفت الجديد The Life of a Showgirl

وكتبت تايلور سويفت، عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، قائلة: "أردت فقط أن يحظى المعجبون بأكبر قدر ممكن من الصور من هذا العالم، من عصر الألبومات.. قضيتُ وقتًا طويلًا في ابتكار أفضل منتج فينيل، وأفضل تغليف وتجربة استخدام للأقراص المدمجة.. جميع الأقراص المدمجة تحتوي على بطاقات صور.. كل قرص فينيل يحمل قصيدة شعرية، المزيد من الصور التي خططنا لها.. اخترنا لمسة نهائية لامعة لم نجربها من قبل.. أردنا أن يكون الألبوم فاخرًا [...] غلاف الفينيل والأقراص المدمجة، والصور، وبطاقات الصور - كل هذا شيء أفتخر به جدًا. استغرق الأمر وقتًا طويلًا في التجميع، وتركيزًا كبيرًا، وتنظيمًا دقيقًا، لكنني آمل أن يؤتي ثماره.. أتمنى أن يكون المعجبون سعداء".

تايلور سويفت تكشف أسماء أغاني ألبومها The Life of a Showgirl

وكشفت المغنية الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت، عن أسماء أغاني ألبومها الجديد‘The Life of a Showgirl’، المقرر طرحه رسميا في ٣ أكتوبر ٢٠٢٥.

ويتضمن ألبوم The Life of a Showgirl، ١٢ أغنية جاءت أسماؤها كالتالي:ـ

1. The Fate of Ophelia

2. Elizabeth Taylor

3. Opalite

4. Father Figure

5. Eldest Daughter

6. Ruin the Friendship

7. Actually Romantic

8. Wi$h Li$t

9. Wood

10. CANCELLED!

11. Honey

12. The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)

تايلور سويفت أفضل مغنية ريفية في القرن الـ 21

تُوِّجت المغنية الأمريكية تايلور سويفت، بلقب أفضل فنانة ريفية في القرن الحادي والعشرين، وفقًا لمجلة بيلبورد.

وتدرس شركة Shamrock Capital، بيع النسخ الأصلية للألبومات الستة الأولى للمغنية تايلور سويفت، مرة أخرى، مقابل مبلغ يتراوح بين 600 مليون دولار ومليار دولار.

فيما ذكرت شركة يونيفرسال ميوزيك السويدية، أن المغنية الأمريكية تايلور سويفت ، تتعاون مع الموسيقي الشهير، وقائد الأوركسترا إريك أرفيندر، في ألبومها الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.