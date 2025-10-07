نائب محافظ دمياط تبحث مع مدير التضامن الاجتماعي جهود رفع كفاءة العاملين

تنفيذا لتوجيهات محافظ دمياط

استقبلت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، محمد عز الدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي، لبحث سبل رفع كفاءة العاملين وتطوير منظومة العمل داخل مديرية التضامن والجمعيات الأهلية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

تدريب العاملين على القانون الجديد والتحول الرقمي

تناول اللقاء آليات تدريب العاملين على القانون الجديد للتحول الرقمي، وتنفيذ برامج ودورات تدريبية متخصصة تستهدف تحسين الأداء الوظيفي ورفع مستوى الكفاءة، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الاجتماعية.

نائب محافظ دمياط تستقبل مدير مديرية التضامن الاجتماعي





توجيهات نائب المحافظ

وجهت نائب المحافظ بالتنسيق مع الإدارة العامة للتنمية البشرية والتدريب بالمحافظة، لعقد دورات تدريبية بالتعاون مع أساتذة الجامعات والمختصين، من أجل تنفيذ برامج عملية تسهم في دعم التطوير الإداري والفني للعاملين بقطاع التضامن الاجتماعي.

تعزيز التعاون وتكامل الجهود

كما ناقش الجانبان عددًا من الموضوعات المتعلقة بقطاع التضامن الاجتماعي بالمحافظة، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات الاجتماعية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.