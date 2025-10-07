الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تنفيذا لتوجيهات محافظ دمياط

نائب محافظ دمياط تبحث مع مدير التضامن الاجتماعي جهود رفع كفاءة العاملين

شيماء الصديق نائب
شيماء الصديق نائب محافظ دمياط

استقبلت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، محمد عز الدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي، لبحث سبل رفع كفاءة العاملين وتطوير منظومة العمل داخل مديرية التضامن والجمعيات الأهلية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

 

تدريب العاملين على القانون الجديد والتحول الرقمي

تناول اللقاء آليات تدريب العاملين على القانون الجديد للتحول الرقمي، وتنفيذ برامج ودورات تدريبية متخصصة تستهدف تحسين الأداء الوظيفي ورفع مستوى الكفاءة، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الاجتماعية.

نائب محافظ دمياط تستقبل مدير مديرية التضامن الاجتماعي
نائب محافظ دمياط تستقبل مدير مديرية التضامن الاجتماعي


 

توجيهات نائب المحافظ

وجهت نائب المحافظ بالتنسيق مع الإدارة العامة للتنمية البشرية والتدريب بالمحافظة، لعقد دورات تدريبية بالتعاون مع أساتذة الجامعات والمختصين، من أجل تنفيذ برامج عملية تسهم في دعم التطوير الإداري والفني للعاملين بقطاع التضامن الاجتماعي.

 

تعزيز التعاون وتكامل الجهود

كما ناقش الجانبان عددًا من الموضوعات المتعلقة بقطاع التضامن الاجتماعي بالمحافظة، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات الاجتماعية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات للمواطنين.

 

التحول الرقمي التضامن الاجتماعي الجمعيات الأهلية الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط تحسين جودة الخدمات تطوير منظومة العمل جوده الخدمات محافظ دمياط مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط

