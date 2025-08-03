أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية في المرحلة الثانية للتنسيق بالنظام الحديث

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، تفاصيل انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، وذلك عقب الانتهاء رسميًّا من إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وبحضور عدد من قيادات الوزارة ومكتب التنسيق.

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات عن قائمة الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الشعبة الأدبية بالنظام الحديث.

وهذه قائمة الكليات والمعاهد بها أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية:

الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية:

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم.

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة.

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية.

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات مدينة السادات.

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم.

تربية نوعية أسوان

الفني التجاري ببور سعيد

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات جنوب الوادي

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

العالي ترميم الآثار بأبي قير

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات المنوفية بشبين الكوم

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه

السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات

آداب انتساب موجه سوهاج

المعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير

دار العلوم أسوان

سياحة وفنادق بني سويف

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه طنطا

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات الوادي الجديد

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات سوهاج

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

تربية نوعية أسيوط

المعهد العالى للغات بأسوان

تربية نوعية دمنهور بالنوبارية

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين مطروح

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات الزقازيق

معهد العجمي العالى للعلوم الإدارية

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش إدارة أعمال

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الاول (شعبة نظم)

خدمة اجتماعية أسيوط

الفني لترميم الآثار بالأقصر

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين بني سويف

تربية نوعية جنوب الوادي

عالي دراسات نوعية بمصر الجديدة نظم المعلومات الإدارية

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

آداب انتساب موجه المنصورة

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين أسوان

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

تربية نوعية كفر الشيخ

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي

تربية (طفولة) أسوان

تربية نوعية دمياط

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

آداب انتساب موجه دمنهور

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات بنها

تربية نوعية سوهاج

تربية فنية المنيا

المعهد العالي للغات بالمنصورة

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات الفيوم

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين دمياط

سياحة وفنادق مدينة السادات

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات دمياط

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الوادي الجديد

حقوق انتساب موجه أسيوط

المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية

معهد عالي خدمة اجتماعية كفرالشيخ بمصروفات

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

حقوق انتساب موجه عين شمس

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين السويس

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مدينة السادات

الفني التجارى بالمنصورة

العالي حاسبات ونظم تجمع أول

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات حلوان بالجزيرة

العالي سياحة وفنادق الغردقة

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

تربية (تعليم ابتدائي) الأقصر

تربية (طفولة) الوادي الجديد

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنيا

سياحة وفنادق المنيا

حقوق انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه الزقازيق

تربية (طفولة) الغردقة

سياحة وفنادق الفيوم

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسوان

اقتصاد منزلى العريش

آداب انتساب موجه دمياط

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين قناة السويس بالإسماعيلية

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

آداب العريش

تربية نوعية المنوفية بأشمون

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الزقازيق

تربية نوعية مطروح

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر

آداب انتساب موجه طنطا

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الاعمال)

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

تربية فنية حلوان بالزمالك

تربية (طفولة) العريش

آداب انتساب موجه الفيوم

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين جنوب الوادي

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

تربية (طفولة) جنوب الوادي

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات طنطا

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

تربية (طفولة) سوهاج

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية بورسعيد

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي

تربية نوعية بنها

سياحة وفنادق المنصورة

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

تربية نوعية الفيوم

العالي للغات 6 اكتوبر

الجزيرة العالي للاتصال والإعلام بالمقطم

دار العلوم المنيا

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه القاهرة

العالي للغات بمصر الجديدة

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

سياحة وفنادق مطروح

السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية

تربية (طفولة) السويس

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين طنطا

تربية (طفولة) عين شمس

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية

ع.كندى تكنو.إعلام ت.خامس

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول

تربية طفولة مبكرة الفيوم

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الإسكندرية

تربية طفولة مبكرة بني سويف

تربية (طفولة) الإسكندرية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنصورة

تربية موسيقية حلوان

خدمة اجتماعية حلوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنصورة

تربية (تعليم ابتدائي) بورسعيد

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال

حقوق مدينة السادات

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات

تجارة مدينة السادات

آداب أسوان

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا

حقوق طنطا

تربية نوعية طنطا

آداب طنطا

تربية (طفولة) طنطا

تربية (تعليم ابتدائي) الغردقة

حقوق أسيوط

آداب أسيوط

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسيوط

آداب دمياط

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بور سعيد

تربية طفولة مبكرة المنيا

حقوق حلوان

تربية العريش

آداب الفيوم

تربية طفولة مبكرة المنصورة

تربية طفولة مبكرة بور سعيد

حقوق عين شمس

تربية طفولة مبكرة أسيوط

تربية نوعية عين شمس

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين كفر الشيخ

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين حلوان

حقوق القاهرة

تربية نوعية القاهرة

تربية جنوب الوادي

آداب جنوب الوادي

تربية طفولة مبكرة دمنهور

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور

آداب الوادي الجديد

آداب دمنهور

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الإسكندرية

آداب سوهاج

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج

حقوق الإسكندرية

تربية نوعية الإسكندرية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بور سعيد

سياحة وفنادق الإسكندرية

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية

حقوق المنوفية بشبين الكوم

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال

تربية طفولة مبكرة المنوفية

تربية (تعليم ابتدائي) بنها

حقوق بنها

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بنها

آداب المنوفية بشبين الكوم

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية

سياحه وفنادق الاقصر

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف

حقوق بني سويف

آداب بني سويف

ع.دولى اعلام مدينةالشروق

تجارة انتساب موجه السويس

اقتصاد منزلى حلوان

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ

تربية (طفولة) كفر الشيخ

آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط

حقوق المنصورة

آداب كفر الشيخ

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس

تربية نوعية المنصورة

آداب المنصورة

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم

دار العلوم الفيوم

حقوق الزقازيق

تربية نوعية الزقازيق

آداب الزقازيق

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

آداب بور سعيد

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سياحة وفنادق الغردقة

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العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالإسكندرية

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تربية نوعية المنيا

فنون جميلة (فنون) الأقصر

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تجارة انتساب موجه بور سعيد

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

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تربية طفولة مبكرة الإسكندرية

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

معهد عالي خدمه اجتماعية دمنهور بمصروفات

العالي خدمه اجتماعيه بنها

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

معهد عالي دراسات تعاونية وإدارية بالمنيرة بمصروفات

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المعهد العالى للعلوم الإدارية باوسيم

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المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالإسكندرية طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر الجديدة

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمة

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

آداب انتساب موجه المنيا

الفراعنة العالي إدارة أعمال

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه بور سعيد

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم آثار

المعهد العالى للعلوم الإدارية ببنى سويف

معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشآت مالية عربي وE

المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات العريش

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات السويس

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة المحاسبة

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية

معهد راية العالي للإداره والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

ش.مطاعم فني سياحة قنا

المعهد التتكنولوجى العالى للاعلام بالمنيا

المعهد العالى للادارة بالمحلة الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة اعمال - نظم معلومات)

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

العالي خدمه اجتماعية 6 اكتوبر

معهد أكتوبر العالي للاقتصاد

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

الدلتا العالي خدمة اجتماعية المنصورة

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (إدرة أعمال)

العالي للعلوم الإدارية 6 اكتوبر

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادي

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

العالي للسياحة والفنادق بالأقصر إيجوث

العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث

الفني التجارى بدمياط

الفني التجارى باسيوط

الفني التجارى باسوان

الفني التجارى بدمنهور

الفني التجارى بالزقازيق

الفني التجارى بسوهاج

الفني التجارى بقنا

الفني التجارى بالمحله الكبرى

الفني التجارى بالعريش

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

دار العلوم انتساب موجه المنيا

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

دراسات نوعية العريش

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

آداب انتساب موجه العريش

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس

نظم معلومات ادارية قطاميه

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

الفني التجارى بالروضه

الفني التجارى بشبرا

الفني التجارى بالمطرية

الفني التجارى بالاسكندرية

الفني التجارى بطنطا

الفني التجارى بقويسنا

الفني التجارى ببنها

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

الفني للفنادق المطريه

الفني للفنادق بور سعيد

الفني للفنادق قنا

الفني للفنادق الاسكندرية

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بني سويف

العالي للدراسات المتطورة بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال-محاسبة)

عالي خدمه اجتماعية أسوان فرع قنا

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

المعهد العالى لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الإلكترونية))

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

معهد عالي خدمة اجتماعية بكفر صقر شرقية

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية

دار العلوم انتساب موجه الفيوم

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة (إدارة - محاسبة - تجارة خارجية)

تجارة انتساب موجه العريش

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

حقوق انتساب موجه بنها

معهد المنيا العالى للغات

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين العريش

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية

معهد الجيزة العالى للعلوم الإدارية بطموه جيزة

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

خدمة اجتماعية أسوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالإسماعيلية)

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات كفر الشيخ

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

حقوق انتساب موجه حلوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

خدمة اجتماعية الفيوم

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

ش.مطاعم فني سياحة مطريه

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

آداب انتساب موجه أسيوط

عالي دراسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة

العالي دراسات نوعية سياحه وفنادق جيزة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسيوط

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

العالي للسياحه والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

دار العلوم انتساب موجه أسوان

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

آداب انتساب موجه أسوان

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

تجارة انتساب موجه مدينة السادات

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

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