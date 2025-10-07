تعليم الإسكندرية تستقبل وفد الوكالة الألمانية

استقبل الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم الثلاثاء وفد الوكالة الألمانية giz.



وجاءت الزيارة في إطار اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التعليم الفني لكونه قاطرة التنمية لمصر المستقبل، وفي ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتوعية المعلمين والطلاب لتغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني.

وذلك للمشاركة فى افتتاح المبني الجديد لقسم التشطيبات والمدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (giz ) بالمدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج العسكرية بإدارة شرق التعليمية..

مع زيارة وفد من الوكالة الألمانية والسويسرية لقسم التشطيبات بعد تطوير المناهج الجديدة ليصبح قسم واحد يضم جميع التخصصات المعمارية بحيث يتم تخريج الطلاب فنى تشطيبات مُلم بجميع الجوانب من صحى وبناء ونجارة ودهانات..

وتم ذلك بحضور الدكتور نشوي سالم مدير الوحدة المركزية لضمان الجودة بالوزارة ceqat وأمل حسان مدير عام التعليم الفني بالمديرية وجلال عيد مدير عام الإدارة وتورستن كلينك- مدير مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر TCTI وبرنهارد سولاند- نائب رئيس مكتب التعاون الدولي - سفارة سويسرا ومنى بكزادة - مسؤول برامج مكتب التعاون الدولي - سفارة سويسرا ورغدة هشام نائب مدير مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر وأمينة الحطاب- مدير مكون ضمان الجودة مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر وشدوى ابراهيم.

- خبير بمشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر ومارتينا فوس- خبير بمشروع الدعم الفني للمبادرة وهليل دوجان - خبير بمشروع الدعم الفني لمبادرة..



وأكّد أبوزيد أنَّ تطوير منظومة التعليم الفني في مصر يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني بشتى نوعياته (زراعي وصناعي وتجاري وفندقي ومزدوج) لكونه قاطرة التنمية لمصر المستقبل، ولتخريج فني ماهر مواكب للتكنولوجيا بما يتوافق مع سوق العمل على الصعيدين المحلي والدولي.

