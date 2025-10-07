الذهب الذي لا يصدأ.. مودريتش يواصل التألق في تجربته بالدوري الإيطالي.. إنجازات وبطولات للساحر الكرواتي.. وهذه المحطة الأخيرة

لا يزال الساحر الكرواتي لوكا مودريتش يثبت أن العمر مجرد رقم، ويواصل كتابة فصول جديدة في مسيرته الكروية الاستثنائية. بعمر يناهز 39 عامًا، لا يزال نجم ميلان الإيطالي ومنتخب كرواتيا حاضرًا بثقله في قلب وسط الملعب، يتحكم بإيقاع اللعب، ويقدم لمحات فنية لا تقل بريقًا عما قدّمه في سنوات ذروته.

وبينما يتراجع أداء كثيرون في هذا العمر، يواصل مودريتش تألقه بثبات على أعلى مستوى في ملاعب أوروبا، ليؤكد مكانته كواحد من أعظم لاعبي الوسط في تاريخ كرة القدم الحديثة.



مودريتش الذهب الذي لا يصدأ



قيثارة كرة القدم بأكملها، صاحب الأربعين عامًا، لا يزال ينحت اسمه في أقوى الدوريات الأوروبية رغم سنّه المتقدّم. مودريتش يبدع ويُمتع في الكالتشيو مع الروسونيري ميلان الإيطالي، وقبل ذلك مع ملك أوروبا ريال مدريد الذي حقق معه ست بطولات دوري أبطال أوروبا، وكذلك مع توتنهام الإنجليزي ودينامو زغرب الكرواتي. إنّه الأسطورة الذهبية، المايسترو التاريخي: لوكا مودريتش.



في سن الأربعين برز عدد قليل من الأساطير، كان أحدهم لوكا مودريتش، وسبقه الحارس الإيطالي دينو زوف مع يوفنتوس، وإمبراطور الدفاع باولو مالديني مع ميلان، والأسطورة الأرجنتيني خافيير زانيتي مع إنتر ميلان، وملك روما فرانشيسكو توتي، وجيجي بوفون أحد أعظم حراس التاريخ، والأسطورة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع ميلان، والنجم كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي. ويبقى آخر العظماء الأمير الكرواتي لوكا مودريتش الذي ما زال يثبت عبقريته وخبرته على المستطيل الأخضر.



بطولات وإنجازات للساحر الكرواتي

لعب 13 موسمًا مع ريال مدريد وحقق 28 لقبًا، وهو رقم قياسي في تاريخ النادي الملكي.

كما خاض 95 مباراة وسجّل 43 هدفًا.

حقق ست بطولات مع دينامو زغرب الكرواتي.

وصيف كأس العالم 2018.

برونزية كأس العالم 2022.

الإنجازات الفردية:

أفضل لاعب في أوروبا 2018

أفضل لاعب في العالم 2018

الفائز بالكرة الذهبية 2018

أفضل لاعب في كأس العالم 2018

أفضل لاعب كرواتي ست مرات

أفضل لاعب في توتنهام 2010

أفضل لاعب وسط في الدوري الإسباني مرتين

ذهبية كأس العالم للأندية 2017

أفضل لاعب في الدوري البوسني 2003



استمرار التألق في الدوري الإيطالي

في ليلة إيطالية خالدة من ليالي تورينو، قدّم لوكا سيمفونية كلاسيكية خطفت قلوب عشّاق كرة القدم حول العالم. على العشب الأخضر مرّر تمريرتين ذهبيتين للمهاجمين، وكان بإمكان الفريق تصدّر الكالتشيو أمام يوفنتوس يوم الأحد الماضي. لكن من تصدّر عناوين الصحف الأوروبية والعالمية هو لوكا مودريتش، الذي رسم لوحة إبداعية بتمريراته الساحرة، وسار وسط الميدان بطريقته المعتادة كالنحلة التي لا تتوقف في أقوى كلاسيكو في إيطاليا.



هل يستمر لوكا مودريتش لمواسم أخرى؟

في آخر تصريحاته، يرى مودريتش أن اللعب مع ميلان سيمنحه فرصة لـقيادة الروسونيري إلى قمة الدوري الإيطالي، والمحافظة على لياقته للمشاركة في كأس العالم 2026، التي ستكون آخر محطة دولية في مسيرته الكروية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.