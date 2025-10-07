مدبولي يكشف تطورات مراجعة صندوق النقد ورؤية الحكومة لخفض الدين الخارجي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تحدد سقفًا للدين كل عام، وتعمل على أن تنخفض نسبته إلى الناتج المحلي تدريجيًا، مشيرًا إلى أن تثبيت الدين الخارجي وتقليله يقلل الضغط على الاقتصاد ويتيح مساحة أكبر للنمو والاستثمار.



وأوضح مدبولي أن الحكومة تستبدل بعض الديون عالية الفائدة بديون ميسرة ومخفضة الفائدة وعلى فترات أطول، بما يساهم في الوصول إلى المعدلات الآمنة للدين وفق المعايير الدولية.

انخفاض الفائدة ورفع الإنفاق التنموي

وأشار رئيس الوزراء إلى أن انخفاض سعر الفائدة سيقلل من تكلفة فوائد الديون، وهو ما يتيح فرصة أكبر للإنفاق على التعليم والصحة ومشروع "حياة كريمة"، بما يعزز من تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.

برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي

وأضاف مدبولي أن مدير صندوق النقد الدولي أكد أن برنامج مصر يسير بصورة جيدة، مشيرًا إلى أن المراجعتين الخامسة والسادسة تتمان في أقرب فرصة وسيتم إقرارهما.

وأوضح أن محافظ البنك المركزي ووزير المالية والمعنيين يحضرون الاجتماعات السنوية للصندوق الأسبوع المقبل، حيث سيلتقون بالمسؤولين المعنيين، مؤكدًا أن أي تطورات مهمة سيتم الإعلان عنها فور حدوثها.

