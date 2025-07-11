إبراهيموفيتش بطل آخر مواجهة بين تشيلسي وسان جيرمان

كأس العالم للأندية، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة يوم الأحد المقبل لمتابعة مباراة باريس سان جيرمان ضد تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتسعرض السطور التالية تفاصيل آخر مواجهة رسمية جمعت تشيلسي ضد باريس سان جيرمان قبل مباراة الأحد في نهائي كأس العالم للأندية.

وترجع آخر مباراة بين تشيلسي ضد باريس سان جيرمان إلي مارس 2016 حينما تلقي تشيلسي الخسارة بنتيجة 1-2 أمام باريس سان جيرمان في ملعب البلوز في إياب دور الـ 16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وتلقي تشيلسي في المباراة الأخيرة أمام باريس سان جيرمان الخسارة مجددًا في لقاء شهد تألق بقيادة إبراهيموفيتش لاعب باريس والذي صنع الهدف الأول لزميله أدريان رابيو، ثم سجل هدف الفوز بنفسه.

وكان دييجو كوستا أحرز هدف تشيلسي الوحيد في المباراة.

وكان باريس سان جيرمان حسم لقاء الذهاب في هذه النسخة من دوري الأبطال فبراير 2016 بالفوز بنفس نتيجة الاياب 2-1، وافتتح زلاتان إبراهيموفيتش التسجيل لأصحاب الأرض من ركلة حرة ارتطمت بأحد المدافعين وخدعت الحارس، لكن جون ميكيل أوبي أدرك التعادل لتشيلسي قبل نهاية الشوط الأول.

و سجل إدينسون كافاني في شباك الفريق اللندني، بعدما حول تمريرة أنخيل دي ماريا إلى هدف منح باريس سان جيرمان الأفضلية قبل لقاء الإياب في لندن.

والتقى باريس سان جيرمان ضد تشيلسي في 8 مباريات رسمية بين عامي 2004 و2016 جميعها في دوري أبطال أوروبا، قبل مباراة النهائي المرتقب في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتفوق باريس سان جيرمان في تاريخ المواجهات بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات مقابل فوز تشيلسي في مباراتين، فيما حسم التعادل نتيجة ثلاث مباريات.

ويحتضن ملعب ميتلايف مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد نهائى كأس العالم للأندية

وتنطلق مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025، يوم الأحد 13 يوليو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد تشيلسي

وحصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، بشكل مجاني، ويتم نقل كافة المباريات من خلالها، وستنقل أيضًا على القمر الصناعى نايل سات عبر قناة إم بي سي مصر 2.

وكان باريس سان جيرمان حجز مقعده في المباراة النهائية في مونديال الأندية للمرة الأولي في تاريخه بعدما حقق فوزًا عريضًا على ريال مدريد الإسباني برباعية نظيفة في الدور نصف النهائي.



كما حقق فريق تشيلسي فوزًا مثيرًا على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون مقابل سجلهما الوافد الجديد جواو بيدرو في الدور نصف النهائي.

وتعد هذه المرة الثالثة التي ينجح فيها تشيلسي بالوصول إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما وصل إلى نهائي نسخة 2012 ونهائي نسخة 2021.

وخسر تشيلسي نهائي نسخة 2012 التي أقيمت في اليابان أمام كورينثيانز البرازيلي بهدف نظيف سجله البيروفي باولو جيريرو.

فيما توج تشيلسي بأول ألقابه في كأس العالم للأندية في نسخة 2021 التي أقيمت بدولة الإمارات علي حساب بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1.

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