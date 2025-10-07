الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
محافظات

توافد حاشد على سرادق عزاء أحمد عمر هاشم بمسقط رأسه في الشرقية (فيديو وصور)

سرادق العزاء المقام
سرادق العزاء المقام بمسقط رأس الدكتور عمر هاشم،فيتو

شهد سرادق العزاء المقام بمسقط رأس العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم بقرية بني عامر التابعة لمركز الزقازيق محافظة الشرقية توافد عدد كبير من المسئولين والعلماء وقيادات الأزهر الشريف وأبناء المحافظة، لتقديم واجب العزاء في رحيل عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق.

أحمد عمر هاشم يروي قصة حياته في 12 دقيقة على قناة "بودكاست ماسبيرو" (فيديو)

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد 

وأدى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية صلاة الجنازة على جثمان الفقيد، ثم قدم واجب العزاء والمواساة للدكتور محمد محمود هاشم عضو مجلس النواب ولأسرة الراحل الكريم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

توافد حاشد على سرادق عزاء العالم الجليل أحمد عمر هاشم بالشرقية،فيتو
توافد حاشد على سرادق عزاء العالم الجليل أحمد عمر هاشم بالشرقية،فيتو

أحد شيوخ الأزهر يلقي كلمة مقتضبة نيابةً عن الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء

كما ألقى أحد شيوخ الأزهر كلمة مقتضبة نيابةً عن الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء ورئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، تحدث فيها عن الفقيد ومسيرته العلمية والدعوية، مؤكدًا أنه كان أحد كبار علماء الحديث وخطباء الأزهر الذين أفنوا حياتهم في خدمة الدعوة ونشر رسالة الإسلام الوسطية بالحكمة والموعظة الحسنة.

صلاة الجنازة،فيتو
صلاة الجنازة،فيتو
<span style=
محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد،فيتو
توافد حاشد على سرادق عزاء العالم الجليل أحمد عمر هاشم بالشرقية،فيتو
توافد حاشد على سرادق عزاء العالم الجليل أحمد عمر هاشم بالشرقية،فيتو

فيتو ترصد لحظة توافد المئات من المشيعين إلى سرادق العزاء

ورصدت فيتو في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" لحظات توافد المئات من المشيعين إلى سرادق العزاء، ومشاركة القيادات التنفيذية والدينية في تقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد وسط أجواء من الحزن والتقدير لمكانته العلمية والدينية الرفيعة.

<span style=
محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد،فيتو
توافد حاشد على سرادق عزاء العالم الجليل أحمد عمر هاشم بالشرقية،فيتو
توافد حاشد على سرادق عزاء العالم الجليل أحمد عمر هاشم بالشرقية،فيتو

مكانة الفقيد وما قدمه من إسهامات خالدة في خدمة العلم والدين

وأعربت أسرة الراحل عن خالص شكرها وتقديرها لمحافظ الشرقية ولكل من شاركهم واجب العزاء، تقديرًا لمكانة الفقيد وما قدمه من إسهامات خالدة في خدمة العلم والدين.

مراسم الجنازة،فيتو
مراسم الجنازة،فيتو
توافد حاشد على سرادق عزاء العالم الجليل أحمد عمر هاشم بالشرقية،فيتو
توافد حاشد على سرادق عزاء العالم الجليل أحمد عمر هاشم بالشرقية،فيتو

ورافق المحافظ خلال تأدية واجب العزاء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، محمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية ونواب البرلمان.

