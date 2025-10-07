عضو شعبة السيارات يكشف عن انخفاضات جديدة بالأسعار خلال أكتوبر

أكد اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار السيارات في السوق المصري تواصل انخفاضها بشكل واضح خلال شهر أكتوبر الجاري، نتيجة زيادة المعروض من السيارات وضعف الإقبال مقارنة بالفترات السابقة.

تخفيضات تصل إلى 550 ألف جنيه

أوضح عبد الجواد، خلال تصريحات لبرنامج اقتصاد مصر المذاع على قناة أزهري، أن عددًا من شركات السيارات أعلنت عن تخفيضات جديدة تتراوح بين 400 و550 ألف جنيه في بعض الطرازات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع تراجع أسعار الفائدة على قروض السيارات بنسبة 1%.

عودة التوازن بعد الركود

وأشار إلى أن السوق بدأ يشهد حالة من التوازن النسبي بعد فترة طويلة من الركود، موضحًا أن زيادة الإنتاج المحلي من السيارات ساهمت في خفض الأسعار تدريجيًا وعودة النشاط التجاري داخل القطاع.

التجميع المحلي يدعم المعروض

وأضاف عضو شعبة السيارات أن عودة بعض المصانع لعمليات التجميع المحلي، إلى جانب توافر نموذج (4) لدى البنوك الموجه للتجار والوكلاء، ساهم في تسهيل حركة الاستيراد والإنتاج، ما أدى إلى وفرة ملحوظة في السيارات بالسوق المحلي.

توقعات بمزيد من الانخفاض

واختتم عبد الجواد تصريحاته بالتأكيد على أن الأسعار مرشحة لمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار زيادة المعروض وتحسن الأوضاع الإنتاجية داخل القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.