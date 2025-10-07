الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء في الدكتور أحمد عمر هاشم في مسقط رأسه بالشرقية

محافظ الدقهلية يقدم
محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء، فيتو

أدى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية واجب العزاء في وفاة العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، من مسقط رأسه بقرية بني عامر من الساحة الهاشمية مركز الزقازيق محافظة الشرقية.

وكان محافظ الدقهلية نعي فقيد الأمة الإسلامية والعربية العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم

وقال: بمزيدٍ من الحزن والأسى، وبقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، ينعى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وجميع أبناء المحافظة، فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، وعضو هيئة كبار العلماء، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياةٍ حافلةٍ بالعطاء والعلم وخدمة الدعوة ونصرة الإسلام.

وقال محافظ الدقهلية في نعيه: “فقدت مصر والأمة الإسلامية قامة علمية كبيرة، وعالِما من كبار العلماء الذين كرّسوا حياتهم لنشر الوسطية والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.
كان الراحل الكريم أحد رموز الأزهر الشريف الذين حملوا راية العلم والاعتدال، وأسهموا في ترسيخ قيم التسامح والرحمة، والدفاع عن هوية الأمة ووحدتها".

وأضاف المحافظ: "رحم الله فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم، وجزاه عن علمه وجهده خير الجزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون ".

ويتقدّم محافظ الدقهلية بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد، وهيئة كبار العلماء، وقيادات الأزهر الشريف، والشعب المصري، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وتلامذته الصبر والسلوان.

