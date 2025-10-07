محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء في الدكتور أحمد عمر هاشم في مسقط رأسه بالشرقية

أدى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية واجب العزاء في وفاة العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، من مسقط رأسه بقرية بني عامر من الساحة الهاشمية مركز الزقازيق محافظة الشرقية.

وكان محافظ الدقهلية نعي فقيد الأمة الإسلامية والعربية العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم

وقال: بمزيدٍ من الحزن والأسى، وبقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، ينعى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وجميع أبناء المحافظة، فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، وعضو هيئة كبار العلماء، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياةٍ حافلةٍ بالعطاء والعلم وخدمة الدعوة ونصرة الإسلام.

وقال محافظ الدقهلية في نعيه: “فقدت مصر والأمة الإسلامية قامة علمية كبيرة، وعالِما من كبار العلماء الذين كرّسوا حياتهم لنشر الوسطية والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.

كان الراحل الكريم أحد رموز الأزهر الشريف الذين حملوا راية العلم والاعتدال، وأسهموا في ترسيخ قيم التسامح والرحمة، والدفاع عن هوية الأمة ووحدتها".

وأضاف المحافظ: "رحم الله فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم، وجزاه عن علمه وجهده خير الجزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون ".

ويتقدّم محافظ الدقهلية بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد، وهيئة كبار العلماء، وقيادات الأزهر الشريف، والشعب المصري، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وتلامذته الصبر والسلوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.