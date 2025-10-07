الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الثلاثاء

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

استهلت الأسواق الخليجية تعاملات الثلاثاء “جلسة منتصف الأسبوع” علي تباين في الأداء.


 السعودية


انخفض موشر السوق الرئيسي بنسبة 0.40%، وتقدر بـ 48 نقطة ليصل إلي. 11556نقطة بقيم تداول تجاوزت 6 مليارات ريال.


الكويت


عاد مؤشر الكويت 50 للارتفاع بعد انخفاضات الاثنين، حيث ارتفع بنسبة 0.25% وتقدر بـ 22نقطة ليصل إلي 8838 نقطة بقيم تداول تصل الي 50 مليون دينار.


الإمارات


عادت مؤشرات الأسواق للارتفاع حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.53% وتقدر بـ 32 نقطة ليصل الي 5939 نقطة، كما ارتفع موشر سوق أبوظبي بنسبة 0.19% وتقدر بـ 29نقطة ليصل إلي 10081نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليارات درهم.


والأسواق تحسن أداءها علي الرغم من تباين مؤشراتها بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا، وهي في ترقب  لنتائج وتوجهات الاقتصاد الأمريكي  فيما يتعلق بإعلان الوظائف الأمريكية واجتماعات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أداء البورصات الخليجية أسواق الخليج اسعار النفط الاسواق الخليجية أسعار الفائدة الاقتصاد الأمريكى أسعار النفط عالميا

مواد متعلقة

البورصات الخليجية تميل للتراجع بتعاملات جلسة الإثنين

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية في تعاملات اليوم

أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الخميس

البورصات الخليجية تترقب عودة الهدوء للمنطقة وتتحول للصعود

البورصات الخليجية تواصل تراجعاتها بشكل جماعي بتعاملات اليوم

تجدد الأزمة الإيرانية الأمريكية تعصف بالبورصات الخليجية بختام التعاملات

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بصرف 1000 جنيه حافز تدريس للمعلمين، والتطبيق في هذا الموعد

وصول جثمان أحمد عمر هاشم للشرقية ودفنه بجوار جده مؤسس الطريقة الهاشمية (فيديو وصور)

تقارير صحفية: محمد صلاح في طريقه للانتقال إلى جالطة سراي

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء وعيار 21 يصل لهذا المستوى

عضو شعبة السيارات يكشف عن انخفاضات جديدة بالأسعار خلال أكتوبر

إيقافات وغرامات بالجملة، عقوبات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز

ملياردير أمريكي يحذر من فقدان الثقة بالدولار مع صعود الذهب لقمم غير مسبوقة

السيسي يتابع سير وانتظام العملية التعليمية وسد العجز في أعداد المعلمين

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، وصايا الله لسيدنا داود ومزاعم الإسرائيليات حول زوجاته

ما حكم سبّ الدين عند الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم لبس السلاسل الفضة للرجال؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads