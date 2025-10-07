تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الثلاثاء

استهلت الأسواق الخليجية تعاملات الثلاثاء “جلسة منتصف الأسبوع” علي تباين في الأداء.



السعودية



انخفض موشر السوق الرئيسي بنسبة 0.40%، وتقدر بـ 48 نقطة ليصل إلي. 11556نقطة بقيم تداول تجاوزت 6 مليارات ريال.



الكويت



عاد مؤشر الكويت 50 للارتفاع بعد انخفاضات الاثنين، حيث ارتفع بنسبة 0.25% وتقدر بـ 22نقطة ليصل إلي 8838 نقطة بقيم تداول تصل الي 50 مليون دينار.



الإمارات



عادت مؤشرات الأسواق للارتفاع حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.53% وتقدر بـ 32 نقطة ليصل الي 5939 نقطة، كما ارتفع موشر سوق أبوظبي بنسبة 0.19% وتقدر بـ 29نقطة ليصل إلي 10081نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليارات درهم.



والأسواق تحسن أداءها علي الرغم من تباين مؤشراتها بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا، وهي في ترقب لنتائج وتوجهات الاقتصاد الأمريكي فيما يتعلق بإعلان الوظائف الأمريكية واجتماعات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.





