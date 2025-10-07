الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول، لهذا السبب

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لاستعراض عددٍ من ملفات عمل وزارة البترول.

وخلال اللقاء، تناول وزير البترول والثروة المعدنية الخطة الاستراتيجية والمحاور الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة خلال المرحلة الحالية، والتي تشمل تلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية عبر تعزيز أنشطة الإنتاج والاكتشافات، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية من خلال تطوير معامل التكرير وصناعة البتروكيماويات، بالإضافة إلى تعزيز قطاع التعدين وزيادة قيمته المضافة، إلى جانب توسيع التعاون الإقليمي لجذب المزيد من الاستثمارات عبر توفير بيئة استثمارية مُحفزة، فضلا عن الحفاظ على معايير السلامة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، والحد من الانبعاثات، وكذا التعاون مع قطاع الكهرباء في توفير مزيج طاقة متنوع، لدعم نمو الاقتصاد المصري واستغلال موقع مصر الاستراتيجي في إنتاج الهيدروجين.

وأشار المهندس كريم بدوي - خلال اللقاء - إلى خطة الوزارة المتعلقة بأنشطة الحفر الاستكشافي خلال الفترة من عام 2026 حتى 2030، موضحًا معدلات تطور إنتاج الغاز الطبيعي، في إطار السعي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز، مشيرًا ‘إلى أن الخطة ترتكز على زيادة الإنتاج المحلي وكذا تأمين مصادر إضافية للشبكة من خلال وحدات التغييز وتجهيز الأرصفة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات ربط مع حقول الغاز في الدول المجاورة، بما يتماشى مع استراتيجية مصر للطاقة.

 

خطة قطاع البترول لأنشطة التكرير 

وأوضح وزير البترول خطة قطاع البترول لأنشطة التكرير، موضحًا تطور معدلات إنتاج الزيت الخام خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2024، ومستعرضًا الطاقات التصميمية والتوزيع الجغرافي لمعامل تكرير الزيت الخام، بالإضافة إلى أنشطة التكرير الخاصة بمنتجي البنزين والسولار.  

كما استعرض المهندس كريم بدوي موقف عددٍ من المشروعات الجاري والمرتقب تنفيذها خلال المرحلة الجارية لتحقيق أعلى إنتاج ممكن من السولار والبنزين، بالتعاون مع عددٍ من الشركات الوطنية، وما ستوفره هذه المشروعات من وفورات مالية نتيجة خفض فاتورة الاستيراد لهذه المنتجات البترولية، لافتًا إلى جهود التعاون الإقليمي لتعظيم الاستفادة من الطاقات المُتاحة مع عدد من الدول العربية ومؤسسات النفط الكُبرى بهذه الدول.

 

استكشاف المعادن الأرضية النادرة في مصر 

وخلال اللقاء، تطرق وزير البترول والثروة المعدنية إلى الحديث عن استكشاف المعادن الأرضية النادرة في مصر، مشيرًا إلى أن قطاع البترول يُوفد العديد من البعثات الحقلية والدراسات على الخامات المعدنية للمساعدة في تحديد نسب تواجدات المعادن الأرضية النادرة، مشيرًا إلى التعاون مع عددٍ من الشركات العالمية في مجال استكشاف المعادن الأرضية النادرة.

وفي سياق متصل، استعرض المهندس كريم بدوي فُرص توطين صناعة الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، مما يُسهم في تعزيز القيمة المضافة للمعادن الأرضية النادرة، من خلال تحويل المواد الخام المحلية إلى منتجات تكنولوجية متطورة، الأمر الذي يساهم في تسريع وتيرة مشروعات الطاقة المتجددة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة وزير البترول كريم بدوى وزارة البترول معامل التكرير صناعة البتروكيماويات الثروات البترولية قطاع الكهرباء الهيدروجين معدلات إنتاج الزيت

مواد متعلقة

مجلس الوزراء يوافق على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية

الحكومة توافق على إنشاء مؤسسة جامعية لاستضافة فروع جامعات أجنبية داخل مصر

مقرها منطقة السيوف، الحكومة توافق على إنشاء جامعة البحر المتوسط بالإسكندرية

الحكومة توافق على مشروع قانون حماية المنافسة وإحالته لمجلس النواب

6 قرارات عاجلة ومهمة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

رئيس الوزراء: لا سلام حقيقي في المنطقة دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة

مدبولي ناعيا أحمد عمر هاشم: استطاع أن يقدم الصورة الصحيحة للإسلام

أول تعليق من مجلس الوزراء على فوز العناني بمنصب مدير اليونسكو

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بصرف 1000 جنيه حافز تدريس للمعلمين، والتطبيق في هذا الموعد

وصول جثمان أحمد عمر هاشم للشرقية ودفنه بجوار جده مؤسس الطريقة الهاشمية (فيديو وصور)

تقارير صحفية: محمد صلاح في طريقه للانتقال إلى جالطة سراي

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء وعيار 21 يصل لهذا المستوى

إيقافات وغرامات بالجملة، عقوبات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز

السيسي يتابع سير وانتظام العملية التعليمية وسد العجز في أعداد المعلمين

عضو شعبة السيارات يكشف عن انخفاضات جديدة بالأسعار خلال أكتوبر

ملياردير أمريكي يحذر من فقدان الثقة بالدولار مع صعود الذهب لقمم غير مسبوقة

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، وصايا الله لسيدنا داود ومزاعم الإسرائيليات حول زوجاته

ما حكم سبّ الدين عند الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم لبس السلاسل الفضة للرجال؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads