مدبولي ناعيا أحمد عمر هاشم: استطاع أن يقدم الصورة الصحيحة للإسلام

نعى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ـ ببالغ الحزن والأسى ـ العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، الذي وافته المنية فجر اليوم، بعد مسيرة عطاء حافلة قضاها في نشر أصول العلم والدعوة الوسطية المعتدلة للدين الحنيف، كما كان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، واستطاع أن يقدم الصورة الصحيحة للإسلام من خلال أسلوبه البلاغيّ المتفرد، كما كان للعالم الجليل إسهامات علمية ودعوية عديدة.

وتقدم رئيس مجلس الوزراء بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة العالم الراحل، وطلاب علمه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية.

