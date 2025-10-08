أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر جمادى الأولى 1447، خاصة أن شهر جمادى الأولى هو الشهر الخامس (5) من السنة الهجرية 1447، وهو الشهر الذي يلي ربيع الآخر ويسبق جمادى الآخرة. وشهر جمادى الأولى كبقية الشهور العربية، كان وما زال له العديد من الأسماء.

وفي هذا الإطار نستعرض معكم لماذا سمي شهر جمادى الأولى بهذا الاسم.. وما سر تأنيثه؟

لماذا سمي شهر جمادى الأولى بهذا الاسم؟

قالت العرب: جُمادى الأولى بضم الجيم، قال الفراء: هكذا جاء عن العرب بضم الجيم لا غير، ولو جاء: جِماد، بالكسر كان صوابًا، مثل قولك: عِطاش، وكِسال، وبالضم: جُمَادى، كعُطاشى، وكسالى؛ وبالفتح: جَمادى، مثل عَطاشى، وكَسالى.

وذكر العلماء أن سبب تسمية جمادى بذلك الاسم، لأنَّ تسميته جاءَتْ في الشتاء حيث يتجمَّد الماء؛ فلَزِمه ذلك الاسم، وجُمادَى: اسمٌ للشهرين: الخامس والسادس من شهور السنة القمرِيَّة، وهما: جمادى الأولى وجمادى الآخِرة، قال أُحَيحةُ بن الجُلاح: «إِذَا جُمَادَى مَنَعَتْ قَطْرَهَا -- زَانَ جَنَابِي عَطَنٌ مُغْضِفُ».

والعرب تَعُدُّ جمادَى من أزمان القحْط والضر؛ قال المتوكِّل اللَّيْثِى، يمدح: «فَإِنْ يَسْأَلِ اللهُ الشُّهُورَ شَهَادَةً --- تُنَبِّئْ جُمَادَى عَنْكُمُ وَالْمُحَرَّمُ»

ويقال: ظلَّت العين جمادى؛ أي: جامدة لا تدمع، وقال ابن شميل: الجمد قارة ليست بطويلة في السماء، وهي غليظةٌ تغلظ مرَّة وتلين أخرى، تنبت الشجر، ولا تكون إلاَّ في أرض غليظة، سميت جمدًا من جمودها؛ أي: من يبسها، والجمد أصغر الآكام، يكون مستديرًا صغيرًا، والقارة مستديرة طويلة في السماء.

لماذا يقال جمادى الأولى وجمادى الآخرة؟

قال الإمام الفراء: الشهور العربية كلها مذكَّرة، تقول: هذا شهر كذا، إلا (جماديين) فإنهما مؤنثان؛ لأن (جمادى) جاءت على بِنية (فُعالى)، و(فعالى) لا تكون إلا للمؤنث. تقول: هذه جُمادى الأُولى، وهذه جمادى الآخرة.

وعليه فإن شهر جمادى الأولى وجمادى الآخرة هذان الشهران هما الوحيدان من بين بقية الشهور العربية مؤنثان لذلك لا يقال الأول والثاني إلا علي الشهر، وأما جمادى الآخِرة فسُمِّي بذلك لأنَّ تسميته جاءَتْ في الشتاء أيضًا؛ فلزمه ذلك الاسم، ويُقال فيه: "جمادى الآخِرة"، ولا يُقال: "جمادى الثانية"؛ لأنَّ الثانية تُوحِي بوجود ثالثة، بينما يُوجَد جُماديان فقط.

أسماء شهر جمادى الأولى

معنى جمادى الأولى أطلق عليه العرب اسم (سماح) و(الحنين)، و(رُنّا) وجمادى جمعه جماديات، وأول من سمي جمادى بهذا الاسم في عهد كلاب بن مرة.

ويبدو أن المناخ في فصل الشتاء كان شديد البرد في الوقت الذي كانت تحل فيه الجماديان خاصة شمالى الجزيرة العربية، حتى إن الناس كانوا يموتون في زمهرير الشتاء. وحدث أن أُمطرت بلاد تيماء بَرَدًا كالبيض في جمادى الأولى من سنة 226هـ فَقَتل منهم عددًا كبيرًا.وأطلق عليه قوم ثمود "هوبر"، فيما أطلق عليه العرب ورنة والجمع ورنات (ورن تورن).

أفضل العبادات في شهر جمادى الأولى

هناك العديد من العبادات التي يمكن القيام بها خلال هذا الشهر لزيادة الحسنات وتقوية العلاقة مع الله:

1. الصلاة في وقتها: المحافظة على الصلاة في أوقاتها هي أول وأهم عمل يجب أن تحرص عليه. بالإضافة إلى ذلك، حاول أن تضيف صلاة النوافل مثل قيام الليل والضحى.

2. الصيام: من الأعمال المستحبة في أي وقت من السنة هو الصيام التطوعي. صيام الأيام البيض (13، 14، 15) من شهر جمادى الأولى له أجر عظيم، حيث يغفر الله الذنوب ويرفع الدرجات.

3. الصدقة والإحسان: الصدقة من أعظم الأعمال التي ترفع البلاء وتزيد البركة في الرزق. حتى لو كانت صدقة صغيرة، فإن فضلها كبير عند الله.

4. قراءة القرآن: احرص على قراءة جزء من القرآن يوميًا. حتى لو لم تتمكن من ختم القرآن في الشهر، فإن قراءة ولو آية واحدة بتدبر هي عمل عظيم.

5. صلة الرحم: تعزيز العلاقات مع الأهل والأقارب وزيارة الأرحام هي من الأعمال التي يحبها الله. حاول أن تتفقد أحوال أقاربك وتساعد المحتاجين منهم.

