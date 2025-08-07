وزير النقل يترأس عمومية شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية

ترأس الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وبحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية حيث تم خلال الاجتماع التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة واعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة وتقرير كل من مجلس الإدارة ومراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات وحسابات الشركة، والتصديق على الميزانية والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

الجمعية العمومية العادية لشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية

في بداية الاجتماع استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة تقرير جهود الشركة وأبرز ما قامت به الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ۲۰٢٤ وقرارات مجلس الإدارة والخطوات التي قامت بها الشركة سواء في الشأن الإداري والتنظيمي للشركة أو العقود والاتفاقيات التي أبرمتها الشركة، والموقف التنفيذي للمشروعات المتعاقد عليها والتي من أبرزها مشروعات ( مشروع بناء رصيف بحرى بطول ۸۵۰ متر وإجمالي مساحة ۲۷۰,۰۰۰ متر2 - مشروع ردم أرصفه وساحات محطه تحيا مصر ۲ - مشروع ميناء طابا البحرى - خط السكة الحديد " الفردان / طابا - مشروع إنشاء صوامع الأسمنت بميناء العريش البحري - مشروع إنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الخام والباليت بمنطقة الأدبية - أعمال التطهير والردم وإنشاء أرصفة محطة الصب الجاف الغير نظيف لميناء المكس - أعمال الحاجز الغربي بطول 6920 متر بميناء دمياط - أعمال التطهير والردم للمنطقة الصناعية بميناء دمياط ).

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع على ضرورة التزام الشركة بالمخطط الزمني لإنجاز جميع المشروعات خاصة مع أهميتها الكبيرة في مختلف مجالات النقل كما أكد على ضرورة توسع الشركة في تنفيذ مختلف المشروعات واستمرار إتخاذ كافة الآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة كبيرة للشركة في مجال تنمية وتطوير الموانئ البحرية وإدارة وتشغيل وصيانة محطات تداول البضائع والحاويات أو متعددة الأغراض أو أرصفة بحرية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وتقديم الخدمات اللوجيستية والأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والبري والسككي المرتبطة به والمكملة له.

