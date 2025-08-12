لجنة مختصة من الرقابة والمعايير تتابع عددا من مراكز الشباب بمحافظة دمياط

توجهت لجنة من الرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة للتفتيش المالي والإداري على (مركز التنمية الشبابية بمدينة دمياط - مركز شباب الشعراء - مركز شباب البصارطة - مركز شباب السنانية- مركز شباب البستان - مركز شباب الحوراني- مركز شباب كفر العرب - مركز شباب كفر الشناوي - مركز شباب الغنيمية) بمحافظة دمياط للتأكد من تطبيق الخطة الاستثمارية ومعايير الرقابة، ومتابعة الخطة التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وفحص جميع السجلات المالية والإدارية، وبحث أي معوقات ووضع الحلول اللازمة لها في ضوء الإمكانيات المتاحة.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة على المتابعة المستمرة للهيئات الرياضية والشبابية، من خلال الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، للقيام بأعمال التفتيش المالي والإداري، والوقوف على أوجه القصور ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لوضع تصور للتطوير ومؤشرات لقياس الأداء، ومعرفة مدى الكفاءة والفاعلية، والتي تأتي انطلاقًا من إيمان القيادة بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع.

يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لضبط المنظومة الرياضية، في ضوء العمل على تطبيق أعلى معايير الحوكمة في جميع المؤسسات الشبابية والرياضية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.