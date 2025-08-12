الثلاثاء 12 أغسطس 2025
لجنة مختصة من الرقابة والمعايير تتابع عددا من مراكز الشباب بمحافظة دمياط

لجنة مختصة من الرقابة
لجنة مختصة من الرقابة والمعايير تتابع عدد من مراكز الشباب

 توجهت لجنة من الرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة للتفتيش المالي والإداري على (مركز التنمية الشبابية بمدينة دمياط - مركز شباب الشعراء - مركز شباب البصارطة - مركز شباب السنانية- مركز شباب البستان - مركز شباب الحوراني- مركز شباب كفر العرب - مركز شباب كفر الشناوي - مركز شباب الغنيمية) بمحافظة دمياط للتأكد من تطبيق الخطة الاستثمارية ومعايير الرقابة، ومتابعة الخطة التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وفحص جميع السجلات المالية والإدارية، وبحث أي معوقات ووضع الحلول اللازمة لها في ضوء الإمكانيات المتاحة.

 

وتحرص وزارة الشباب والرياضة على المتابعة المستمرة للهيئات الرياضية والشبابية، من خلال الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، للقيام بأعمال التفتيش المالي والإداري، والوقوف على أوجه القصور ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لوضع تصور للتطوير ومؤشرات لقياس الأداء، ومعرفة مدى الكفاءة والفاعلية، والتي تأتي انطلاقًا من إيمان القيادة بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع.

يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لضبط المنظومة الرياضية، في ضوء العمل على تطبيق أعلى معايير الحوكمة في جميع المؤسسات الشبابية والرياضية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد.

 

