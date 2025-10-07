ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الأدمى في حملات تموينية بالإسكندرية

تمكنت مديرية تموين شرق الإسكندرية من ضبط لحوم بدون بيانات ولحوم مذبوحة خارج المجازر ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وتعليمات مشددة من المهندس جمال عمار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد حسن رئيس الرقابة ونبيل عسكر ومحمود رضوان مفتشى الإدارة، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بحملات فى نطاق الإدارة.

أسفرت الحملات عن ضبط محل جزارة لحيازته ٢٤٨ كجم لحم مفروم داخل أكياس بلاستيكية بدون اي بيانات وبها آثار تلف وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وحيازة ٢١٠ كجم لحم بلدي مذبوح خارج المجازر الحكومية وبدون اي أختام

كما ضبط مخزن بدون ترخيص من الجهات المختصة تابع لمطعم للمأكولات، وذلك لقيامه بحفظ لحوم بدون أي بيانات مشتبه في عدم صلاحيتها

وتم ضبط ١٠٠ كجم لحم بدون أي بيانات أو تاريخ إنتاج أو صلاحية، وبها تغير في خواصها، و٣١ كجم لحوم مفرومة بدون بيانات وبها آثار تلف وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

