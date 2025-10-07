الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بمدينة العبور الجديدة يومي 13 و14 أكتوبر

شريف الشربيني وزير
شريف الشربيني وزير الإسكان، فيتو

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم خلال يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 13 و14 أكتوبر 2025، إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها بنطاق مناطق القادسية والكيلو 48 والأمل (سابقًا) بمدينة العبور الجديدة، وذلك وفقًا لما هو مقرر من جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة.
وأكد الوزير شريف الشربيني، على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من أعمال توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، مع الاهتمام بالتخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي في تلك المناطق، بما يضمن توفير مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.
ومن جانبه، أوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (19) يوم الإثنين الموافق 13/ 10/ 2025 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 18/9/2025، بنطاق منطقتي القادسية والكيلو 48 (سابقًا)، وذلك وفقًا لشرائح المساحات (209م² – 500م²).
وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (20) يوم الثلاثاء الموافق 14/ 10/ 2025 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 18/9/2025، بنطاق منطقة القادسية والكيلو 48 (سابقًا)، طبقًا لشرائح المساحات (276م² – 350م² – 400م² – 450م²).

وأشار المهندس محمود مراد كذلك إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (18) يوم الثلاثاء 14/10/2025 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 18/9/2025، بنطاق منطقة الأمل (سابقًا)، وفقًا لشرائح المساحات (209م² – 276م² – 350م² – 400م² – 450م² – 500م²).


وأكد رئيس الجهاز أنه سيتم بدء تسجيل الحضور في تمام الساعة العاشرة صباحًا، على أن يُغلق باب الدخول في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا في الأيام المحددة لإجراء القرعات، مشيرًا إلى أنه لن يُسمح بدخول أي شخص بعد هذا الموعد، كما يُشترط لحضور القرعة تقديم إثبات الشخصية وأصل إيصال سداد المقدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الإسكان أكتوبر 2025 المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان

الأكثر قراءة

وصول جثمان أحمد عمر هاشم للشرقية ودفنه بجوار جده مؤسس الطريقة الهاشمية (فيديو وصور)

السيسي يوجه بصرف 1000 جنيه حافز تدريس للمعلمين، والتطبيق في هذا الموعد

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء وعيار 21 يصل لهذا المستوى

إيقافات وغرامات بالجملة، عقوبات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز

أحمد مجدي الحيوان يعتذر عن عدم خوض انتخابات الأهلي

الإفتاء: هذا ثواب قضاء حوائج الناس وتفريج الكربات عنهم

السيسي يتابع سير وانتظام العملية التعليمية وسد العجز في أعداد المعلمين

نقطة واحدة تفصل منتخب الرأس الأخضر من كتابة التاريخ في كأس العالم

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: هذا ثواب قضاء حوائج الناس وتفريج الكربات عنهم

في ذكرى وفاته الـ71، أبرز المعلومات عن الإمام عبد الحميد سليم شيخ الأزهر الأسبق

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بمشاكل وصعوبات قادمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads