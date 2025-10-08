الأربعاء 08 أكتوبر 2025
خلافات بين باسم سمرة وهنا الزاهد في هذا العمل

باسم سمرة
باسم سمرة

يشارك الفنان باسم سمرة خلال أحداث مسلسل ورد مع الفنانة هنا الزاهد ويقع بينهما خلافات عديدة بسبب عملهما في إحدى الشركات.

مسلسل ورد من تأليف أحمد عادل، إخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج شركة Iconic production للمنتجة آلاء الغزالي، ومن المقرر عرضه في 10 حلقات ويتم عرضه بالأوفر سيزون.

آخر أعمال باسم سمرة 

شهدت أحداث مسلسل زمالك بولاق الذي يقوم ببطولته النجمان باسم سمرة وخالد الصاوي خلافات تقع بينهما بسبب الميراث الذي تركه جدهم وهو عبارة عن شقة في منطقة بولاق، وكل منهم يريد العيش بها.

ويظهر الفنان باسم سمرة خلال أحداث مسلسل "زمالك بولاق" بشخصية مختلفة تمامًا، حيث يجسد دور سائق ميكروباص يعيش في حي بولاق، وتجمعه الصدفة بأحد سكان الزمالك، ما يُشعل سلسلة من الأحداث المشوّقة والمليئة بالصراعات والدراما.

أحداث مسلسل زمالك بولاق 

 بعد تعرفه على ابن عمه الذي يقوم بدوره الفنان خالد الصاوي وزوجته التي تلعب دورها عبير صبري، ومن مشاهير السوشيال ميديا، يقرر باسم سمرة التخلي عن وظيفة السائق من أجل المال والشهرة عبر السوشيال ميديا.

أبطال مسلسل زمالك بولاق 

المسلسل بطولة نخبة كبيرة من النجوم أبرزهم: باسم سمرة، خالد الصاوي، عبير صبري، انتصار، ميمى جمال، فراس سعيد، ياسر الطوبجي، إسماعيل فرغلي، محمد منصور، لبنى عزت،  يوسف اسامة، سيد أسامة ميكا، يوسف عمر، شاهيستا.

العمل من تأليف أحمد رجب، إسلام شتا، وباسم الخطيب، وإخراج أسامة عمر.

