بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي بالعاصمة الإدارية الجديدة

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية والتنموية المهمة.

ومن المقرر أن يعقب الاجتماع جولة تفقدية لرئيس الوزراء في حديقة "تلال الفسطاط"، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، على أن يُعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء من داخل الحديقة.

