الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي بالعاصمة الإدارية الجديدة

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية والتنموية المهمة.

ومن المقرر أن يعقب الاجتماع جولة تفقدية لرئيس الوزراء في حديقة "تلال الفسطاط"، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، على أن يُعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء من داخل الحديقة.

 

اجتماع مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة حديقة تلال الفسطاط المؤتمر الصحفي الأسبوعي

