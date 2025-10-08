تعرف على نسبة الخصم في حوالات بنك القاهرة

كشف بنك القاهرة عن نسبة استقطاع العمولة في الحوالات الواردة بالعملة الأجنبية من شركات الصرافة بالخارج والتي يتم صرفها للمستفيد نقدًا.

وقال بنك القاهرة إن النسبة المستقطعة بشباك الفرع تتم طبقًا للاتفاقيات المبرمة مع شركات الصرافة حيث يتم استقطاع العمولة عن طريق إدارة الحوالات المركزية آليًّا.



وبالنسبة في الحوالات الواردة بالجنيه المصري من المراسلين أو شركات الصرافة بالخارج ويتم دفعها للمستفيد بالجنيه المصري نقدًا بشباك الفرع فهي تتم طبقًا للاتفاقيات المبرمة مع شركات الصرافة حيث يتم استقطاع العمولة إن وجدت عن طريق إدارة الحوالات المركزية آليًّا.



كما أن إضافة التحويلات الواردة لحسابات العملاء طرف البنك بالعملة الأجنبية بالسويفت 5 دولارات أمريكية أو ما يعادلها بالعملات الأخرى عن كل حوالة واردة سويفت ومصاريف المراسل الخارجي إن وجدت وتستقطع من مبلغ التحويل والتحويلات الواردة باستخدام الشبكة المحلية (ACH) كطلب العميل بالدولار الأمريكي 5 دولارات أمريكية والتحويلات الواردة باستخدام الشبكة المحلية (ACH) كطلب العميل باليورو:

5 يورو.

ومن جانب آخر كشف بنك القاهرة عن المصروفات والرسوم الجديدة التي جرى إقرارها على خدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي من مايو الجاري للعملاء.

وقال مسؤولون بنك القاهرة إن "الإنترنت البنكي والموبايل البنكي اعتبارًا من 06-05-2025 تم تطبيق جميع المصروفات والعمولات للعملاء (الأشخاص الطبيعيين فقط) والخاصة بكافة خدمات التحويلات المصرفية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) وذلك بعد أن كانت موقوفة مؤقتًا من تاريخ 22-04-2025".

