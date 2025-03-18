الثلاثاء 18 مارس 2025
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اقتصاد

قيمة رسوم استقبال الحوالات بالعملة الأجنبية على الحسابات في بنك القاهرة

بنك القاهرة، فيتو
بنك القاهرة، فيتو

كشف بنك القاهرة لعملائه الراغبين في استقبال الحوالات البنكية قيمة الرسوم المقررة.

وقال مسئولون بنك القاهرة إنه في حال إضافة التحويلات الواردة لحسابات العملاء طرف البنك بالعملة الأجنبية بالسويفت فهي 4 دولار امريكي او ما يعادلها بالعملات الاخرى عن كل حوالة واردة سويفت + مصاريف المراسل الخارجي ان وجدت وتستقطع من مبلغ التحويل  .

حدد بنك القاهرة للعملاء المستندات المطلوبة لصرف الحوالات على الشباك.

وضمت قائمة المستندات والأوراق ما يلي:
بطاقة الرقم القومى وتكون سارية
إذا كان العميل غير مصرى الجنسيه لا بد من وجود جواز سفر سارى وتاشيرة أو اقامة سارية.
يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن طرق استلام الحوالات القادمة من الخارج دون الذهاب الى فرع البنك والانتظار للصرف عبر الشباك.

سحب الحوالة من بنك القاهرة 

وهناك عدة طرق لصرف الحوالات لعملاء بنك القاهرة من بينها ما يلي:

 

سحب الحوالة الخارجية من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك القاهرة.

 

سحب الحوالة من الماكينات  التي تحمل شعار شبكة ميزة.

 

يمكن صرف الحوالة من فروع شركة أمان / فوري في جميع أنحاء الجمهورية.

بالإضافة إلى الاستفادة بخدمات المحفظة وأكثر من 300 خدمة دفع  تسهل للعملاء معاملاتهم اليومية.

ويسعى بنك القاهرة لتقديم خدمات جديدة ومتنوعة تناسب متطلبات عملائه، وتجذب شرائح عديدة له خلال الفترة الحالية، ولعل من تلك الخدمات إمكانية استلام العملاء  الحوالات من الخارج عبر خدمة الموبايل كاش في بنك القاهرة

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن السن المحدد للعميل للاشتراك في محفظة القاهرة كاش.

وأوضح مسؤولو بنك القاهرة أنه بالفعل لابد أن يكون العميل المستفيد من خدمة تطبيق محفظة القاهرة كاش عمره لا يقل عن 16 عامًا.

 

وتشمل قائمة الخدمات التي يتم تقديمها عبر تطبيق القاهرة كاش للعملاء، ما يلي:

1- إرسال الأموال "من شخص لآخر" داخل مصر.

2- دفع جميع أنواع الفواتير (مثل المنفعة، الجوال، ADSL، إلخ).

3- إعادة شحن حسابات المحمول المدفوعة مسبقًا.

4- دفع مشترياتك من التجار المختارين.

5- إجراء عمليات شراء من خلال VCN (رقم البطاقة الافتراضية للمدفوعات عبر الإنترنت

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