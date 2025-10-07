مقطع صادم، صاحب محل يشعل النار في بضاعة سيدة فقيرة لمنعها من الجلوس أمامه (فيديو)

مقطع صادم، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، لسيدة بائعة "فطير"، تحاول إخماد حريق شب في بضاعتها، أثر قيام أحد أصحاب المحال بإشعال النار فيه لمنعها من الجلوس وبيع بضاعتها من الفطير أمام محله.

صاحب محل يشعل النار في بضاعة سيدة فقيرة



ويظهر المقطع بائعة لـ "الفطير" في مركز طامية بمحافظة الفيوم، وهي تحاول إخماد الحريق في بضاعتها، عبارة عن صينية موضوع عليها فطير وبعض المخبوزات، كانت السيدة تقوم ببيعها، بجوار أحد المحال، عندما رفض صاحب المحل جلوسها أمام محله وبيع "الفطير والمخلوزات"، وقام بحرق بضاعتها.

صاحب محل يشعل النار في بضاعة سيدة فقيرة، فيتو



أثار مقطع الفيديو المؤثر حالة من الغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذي وجهوا رسائل لوزارة الداخلية، طالبوا فيها بمعاقبة صاحب المحل، الذي قام بإشعال النار في بضاعة السيدة الفقيرة.

عبر البلوجر تامر خالد عن غضبه لفعل صاحب المحل، فقال: "جريمة في طامية، صاحب محل سكب بنزينًا وأحرق صينية ست غلبانة تبيع فطير وقرص أمام الناس! أين القانون؟ نطالب بتحقيق فوري وضبط الجاني وتعويض الضحية".

صاحب محل نزعت من قلبه الرحمة



وعلق البلوجر هاني مرزوق قائلًا: "صاحب المحل نزعت من قلبه الرحمة"



وعبرت البلوجر وردة على عن غضبها فقالت: "لماذا كل هذا الغل.. ياهذا الأرزاق علي الله، الدكان جنب الدكان والرزق علي الرحمن"

وقال البلوجر أبو حمزة أحمد جمال: " المفروض الناس تأخذ إجراء ضد صاحب المحل يعرف أنه فعل أمر صادم لسيدة فقيرة أرادت كسب عيشها من حلال.. والمفروض ألا يدخل أحد محله مرة أخرى..."

وعلق البلوجر سامي توفيق قائلًا: " صاحب محل بلا رحمه.. ست غلبانه جايبه صينيه بتبيع فيها فطير وقرص وقاعدة قدام مكتبه هذا الرجل، عشان يقومها من المكان جاب بنزين وسكبه علي بضاعتها الفقيرة وأشعل النار في الصينيه وهر رأسمال السيدة الغلبانه وسط ذهول الجميع في مركز طامية".



