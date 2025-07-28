عامل أشعل النار بمطعم: "عملت كده علشان أسرقه وأخفي الجريمة"

أمرت نيابة السلام بحبس عامل بتهمة إشعال النيران داخل مطعم يعمل به لطمس جريمة سرقته إيراد المطعم، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام، حيث أكد أنه ارتكب تلك الجريمة بدافع السرقة وطمس جريمته وإبعاد الشبهات الجنائية عنه.

وأضاف أنه فعل ذلك لمروره بضائقة مالية ورغبته في الزواج وشراء شبكة، فخطط لسرقة المطعم وحرقه لإخفاء جريمته والهروب من الأمن

تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغًا من مالك مطعم يفيد بنشوب حريق داخل المطعم الخاص به، وأوضح أنه بعد تمكن الأهالي من إخماد النيران، اكتشف اختفاء مبلغ مالي من داخل المكان.

وبفحص البلاغ، توصلت التحريات إلى تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل بالمطعم ومقيم بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه.. وبمواجهته، أقر بتخطيطه للجريمة بعد علمه بوجود مبلغ مالي داخل المطعم.

وأضاف المتهم أنه انتظر خارج المحل حتى تأكد من مغادرة المالك وإغلاقه، ثم تسلل إلى الداخل بعد فتح الباب الحديدي، واستولى على المبلغ المالي، ثم سكب البنزين داخل المطعم وأضرم النيران لإخفاء معالم الجريمة وفر هاربًا.

وبإرشاده، تم ضبط المبلغ المالي المسروق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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