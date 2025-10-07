الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
تفاصيل بطاقات الخصم المباشر لحسابات المعاملات الإسلامية في البنك الزراعي

البنك الزراعي
البنك الزراعي

يقدم البنك الزراعي خدمات عديدة للعملاء ومنها خدمات بطاقات الخصم المباشر لحسابات المعاملات الإسلامية.

وتشمل قائمة المميزات في بطاقات الخصم المباشر لحسابات المعاملات الإسلامية ما يلي:

ربط البطاقة بالحسابات المفتوحة في كافة فروع المعاملات الإسلامية.

السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي ATM.

إمكانية السحب أو الإيداع من خلال ماكينات نقاط البيع POS.

استخدام البطاقة في التسوق عبر الإنترنت.

بطاقة لا تلامسية تتيح لك التسوق بسهولة وأمان.

البطاقة صالحة لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيًّا.

تصدر البطاقات للعملاء من سن 21 عامًا.

خدمة عملاء على مدار 24 ساعة يوميًّا.

إمكانية إصدار بطاقة بدل فاقد/ تالف من كافة الفروع.

كشف حساب مختصر مجانًا من ماكينات الـ ATM الخاصة بالبنك.

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء بنك الزراعي المصري حول ضرورة وجود دراسة جدوى لتمويل الأنشطة الصناعية والمصانع. 

وأوضح مسئولو البنك الزراعي، أنه لا بد من أن تتضمن أوراق القرض في الأنشطة الصناعية دراسة جدوى للمشروع.

وحدد البنك الزراعي تفاصيل خدمات تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء.

وتشمل القائمة تمويل شراء خطوط الإنتاج والخامات اللازمة للتشغيل الخاصة بعملية التصنيع والإنتاج.

مستندات تمويل الأنشطة الصناعية 

وفيما يخص المستندات المطلوبة لمشروع تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء في البنك الزراعي ما يلي..

أخر ثلاث قوائم مالية للشركة عن الثلاث سنوات الأخيرة.

مستخرج حديث من السجل التجاري.

البطاقة الضريبية

شهادة معتمدة من المحاسب القانوني بموقف الشركة الضريبي والتأميني. تراخيص مزاولة النشاط.

أصول مستندات الملكية الخاصة بالآلات والأراضي والمباني

بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر

